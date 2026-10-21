Новини
Търси
Подкаст
Общество

ГДБОП иззема документи и от дома на кмета на Белица

ГДБОП иззема документи и от дома на кмета на Белица
Снимка: БТА

Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Общината

Спецакция на ГДБОП в Белица. Тече изземване на документи в дома на кмета Радослав Ревански, където е и той самият, съобщи NOVA. 

Претърсвания и изземвания на документация се провеждат и в сградата на Общината

Акцията на ГДБОП и ДАНС е заради обществени поръчки, свързани с Агенция "Пътна инфраструктура" и европроекти за милиарди.

Във вторник при акция на ГДБОП и ДАНС арестуваха кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов. Спецполицаи влязоха в сградата на Общината и иззеха документация по обществени поръчки и финансови операции от местната администрация.

Още по темата

Пеевски след ареста на Ревански: Олигархията е в кабинета на Румен Радев

Пеевски след ареста на Ревански: Олигархията е в кабинета на Румен Радев

Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Арестуваха кмета на Белица - най-близкият човек до Пеевски

Арестуваха кмета на Белица - най-близкият човек до Пеевски

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

ГДБОП арестуваха деветима за онлайн финансови измами

ГДБОП арестуваха деветима за онлайн финансови измами

Лъвчето Макена е новата звезда на зоопарка в Ловеч

Лъвчето Макена е новата звезда на зоопарка в Ловеч

Жълт код за силни валежи в 8 области е обявен за утре

Жълт код за силни валежи в 8 области е обявен за утре

Почистват река Янтра във Велико Търново

Почистват река Янтра във Велико Търново

Установиха огнище на птичи грип край Стара Загора

Установиха огнище на птичи грип край Стара Загора

Водещи

Сърбия нащрек преди изборите: разследват план за безредици в Белград

Сърбия нащрек преди изборите: разследват план за безредици в Белград

  • Току-що
Хавиер Милей пристигна в Испания и нарече Педро Санчес "диктатор"

Хавиер Милей пристигна в Испания и нарече Педро Санчес "диктатор"

  • Преди 3 минути
ЕК: Ограниченията на Starlink в Украйна са дълбоко тревожни

ЕК: Ограниченията на Starlink в Украйна са дълбоко тревожни

  • Преди 9 минути
ГДБОП арестуваха деветима за онлайн финансови измами

ГДБОП арестуваха деветима за онлайн финансови измами

ЕК отделя 20,5 млн. евро за журналистика, медийна грамотност и свобода на печата

ЕК отделя 20,5 млн. евро за журналистика, медийна грамотност и свобода на печата

  • Преди 13 минути
Тръмп съобщи, че Русия е пуснала от ареста американски гражданин

Тръмп съобщи, че Русия е пуснала от ареста американски гражданин

  • Преди 18 минути
В Румъния откриха останки от катастрофирал дрон в окръг Бузъу

В Румъния откриха останки от катастрофирал дрон в окръг Бузъу

  • Преди 26 минути
Лъвчето Макена е новата звезда на зоопарка в Ловеч

Лъвчето Макена е новата звезда на зоопарка в Ловеч

Жълт код за силни валежи в 8 области е обявен за утре

Жълт код за силни валежи в 8 области е обявен за утре

  • Преди 36 минути
Русия заплаши Япония с ответни мерки заради дронове за Украйна

Русия заплаши Япония с ответни мерки заради дронове за Украйна

  • Преди 39 минути
Почистват река Янтра във Велико Търново

Почистват река Янтра във Велико Търново

Установиха огнище на птичи грип край Стара Загора

Установиха огнище на птичи грип край Стара Загора

Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

Мерц: Руската дезинформация е най-голямата заплаха за сигурността на Германия

  • Преди 52 минути
Обрат: ЦИК реши да се поставя печат на машинните разписки

Обрат: ЦИК реши да се поставя печат на машинните разписки

Путин прие пратеника на Тръмп в Санкт Петербург и поиска възстановяване на икономическите връзки със САЩ

Путин прие пратеника на Тръмп в Санкт Петербург и поиска възстановяване на икономическите връзки със САЩ

  • Преди 1 час