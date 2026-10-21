Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

"На заседанията на МС не коментирам ръководителите на политически партии, но днес ще направя изключение. Известна максима е, че липсата на справедливост и възмездие за заграбеното водят до чувство за безнаказаност и самозабрявяне. Пеевски и Борисов отново се връщат към познатия си арогантен стил на говорене и на действия".

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание по повод протеста във вторник вечерта срещу правителството и днешното гостуване на лидера на ПП Асен Василев в студиото на БТВ.

Вече не могат да влизат в сглобки с жадни за власт и готови за уродливи кръвосмешения политически партньори. Не могат да диктуват на правителството и губят финансовите потоци. Техните "лейтенанти" вече не определят обществените поръчки в държавата, а подставените лица все по-трудно ще прикриват заграбеното, каза Радев.

Той обясни, че всички опити на ДАНС и на МВР за стойностни разкрития са катастрофирали в Прокуратурата. "От вчера това се променя. Сунгурларе едва ли е центърът на корупцията, но най-сетне се намериха достойни окръжни прокурори. Схемата започва да се разплита, очаквам това да бъде само началото", каза Радев.

Той изтъкна, че правителството му е дало обещание да спазва разделението на властите. "Няма да спрем докато правоохранителните органи не стигнат до върха на олиргахичната пирамида", закани се премиерът.