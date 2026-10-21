Новини
Търси
Подкаст
Общество

Защо младите лекари подновиха протестите

Защо младите лекари подновиха протестите

Медиците казват, че близо половината от завършващите заминават за чужбина

Младите лекари подновиха протестите си, като обявиха, че ако обещанията на властта към тях не станат факт, те са готови да започнат антиправителствени протести. Основното им настояване е реформа в здравеопазването.

Те искат изсветляване на процеса по кандидатстване и провеждане на специализациите в болниците, както и за реформа на възнагражденията им.

„Нищо не се случва, макар че имахме обещания от началото на годината. От много болници принуждават колегите да използват законова вратичка, където те си намират друг фиктивен работодател само за да могат да работят за тях, но да не получават и стотинка”, каза пред НОВА общопрактикуващият лекар д-р Даниел Кипров.

Той подчерта, че близо половината от завършващите заминават за чужбина.

Един мой приятел изкарва тук около 800 евро и затова е принуден да кара нощни смени в друго лечебно заведение, за да може просто да си плати наема и сметките”, каза д-р Кипров.

Катя Ивкова обеща, че уважава протестите и исканията ще бъдат изпълнени, но младите медици не вярват на тези думи. 

Още по темата

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Румен Радев иска да задържи лекарите в България

Румен Радев иска да задържи лекарите в България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Разследващи от партньорски служби ще огледат кораба „Челси 3“

Разследващи от партньорски служби ще огледат кораба „Челси 3“

Водещи

ЕС ще натисне Канада и Великобритания за повече средства за Украйна

ЕС ще натисне Канада и Великобритания за повече средства за Украйна

  • Току-що
Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

Няма промяна в политиката на САЩ спрямо Украйна, твърди Пийт Хегсет

  • Преди 6 минути
АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

АПИ: Изискали сме ремонтът на тунела „Топли дол“ да се извърши на две смени

  • Преди 21 минути
Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

Новите правила за гласуване в чужбина може да доведат до дълги опашки пред секциите

  • Преди 22 минути
Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

Турските митници предотвратиха контрабандата на над 7 000 исторически артефакта

  • Преди 23 минути
Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Проф. Ангелов: Трябва да създадем законодателство, което насърчава оставането на генерични лекарства на пазара ни

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Делян Пеевски: Защо Илияна Йотова не дойде в НС да обясни помилванията

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

Студенти и преподаватели в Албания отхвърлиха диалога с премиера Еди Рама и поискаха оставка

  • Преди 37 минути
Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

Четири жертви в Украйна след среднощните руски удари

  • Преди 37 минути
Много добри са условията за туризъм в планините

Много добри са условията за туризъм в планините

  • Преди 42 минути
Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

Северна Корея разпореди на войските си "бързи и решителни действия" при заплаха

  • Преди 51 минути
Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

Четири дни преди изборите в Сърбия Вучич предупреждава за Трета световна война

  • Преди 59 минути
Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Румен Радев: Пеевски и Борисов се връщат към арогантната реч, не могат да влизат в кръвосмесителни сглобки

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Преподавател в Американския университет в САЩ: Интересът на българите тук към вота не е голям

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

Френски изтребител се разби по време на тренировъчен полет

  • Преди 1 час