Защо младите лекари подновиха протестите

Младите лекари подновиха протестите си, като обявиха, че ако обещанията на властта към тях не станат факт, те са готови да започнат антиправителствени протести. Основното им настояване е реформа в здравеопазването.

Те искат изсветляване на процеса по кандидатстване и провеждане на специализациите в болниците, както и за реформа на възнагражденията им.

„Нищо не се случва, макар че имахме обещания от началото на годината. От много болници принуждават колегите да използват законова вратичка, където те си намират друг фиктивен работодател само за да могат да работят за тях, но да не получават и стотинка”, каза пред НОВА общопрактикуващият лекар д-р Даниел Кипров.

Той подчерта, че близо половината от завършващите заминават за чужбина.

„Един мой приятел изкарва тук около 800 евро и затова е принуден да кара нощни смени в друго лечебно заведение, за да може просто да си плати наема и сметките”, каза д-р Кипров.

Катя Ивкова обеща, че уважава протестите и исканията ще бъдат изпълнени, но младите медици не вярват на тези думи.