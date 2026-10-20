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Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка
БТА

Тя посочи, че с младите лекари е в диалог още от самото начало на мандата си

Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка, заяви на брифинг министърът на здравеопазването Катя Ивкова преди участието си във форум, посветен на демографията.

Тя посочи, че с младите лекари е в диалог още от самото начало на мандата си и дори съм си е предоставила личния мобилен номер, предава БТА. 

"Уважавам тяхното право на протест, все пак живеем в демократична държава, имат справедливи искания, които ще бъдат изпълнени, заяви министърът относно планувания за тази вечер протест. Много се надявам обаче тези техни искания и енергията на младите хора да не бъде използвана за политически цели. Моят ангажимент е към тяхното бъдеще, а не към нечия политическа кампания. Работи се по темата за увеличаване на техните възнаграждения", каза още здравният министър.

Относно портала за обяви за специализанти в здравеопазването Ивкова обясни, че той чисто технически работи, а за да може да заработи напълно, трябва да премине и нормативна промяна.

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