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Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца

Ивкова: Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на месеца
БТА

Назалните ваксини за деца са при личните лекари, каза Ивкова

Първите инжекционни противогрипни ваксини трябва да дойдат до края на октомври, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова на брифинг във Велико Търново. 

Ивкова бе гост на церемонията по дипломирането на Випуск 2026 на Филиал Велико Търново към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ - Варна. 

Тя поясни, че производителите са информирали министерството официално с писмо, че тази година е забавено представянето на щама от Световната здравна организация, което е причината за забавянето на производството и доставките на ваксините. 

Относно назалните ваксини за деца Ивкова обясни, че те вече са при личните лекари и се поставят на всички желаещи, предава БТА.

На въпрос дали единият вид от новосъздадените противогрипни ваксини няма да бъде доставен в аптеките в България здравният министър потвърди, но поясни, че Министерство на здравеопазването няма общо с тези процеси. 

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