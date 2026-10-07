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Проф. Кантарджиев призова за навременна ваксинация

Проф. Кантарджиев призова за навременна ваксинация
Pixabay

Първите случаи на грип обичайно се доказват през октомври

Бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев призова за навременна ваксинация.

Грипната вълна в България се очаква да се засили през зимните месеци, а пикът обичайно е в края на януари или през февруари, каза проф. Кантарджиев.

По думите му откриването на конкретен подтип на вируса не означава, че именно той ще предизвика предстоящата епидемична вълна или че е по-опасен от миналогодишните вируси. 

Още няма епидемично разпространение“, подчерта пред НОВА Нюз специалистът и призова да не се създава излишна тревога сред хората.

По думите му първите случаи на грип обичайно се доказват през октомври.

Проф. Кантарджиев препоръча хората от рисковите групи да обмислят навременна ваксинация и да имат готовност за бърза реакция при поява на симптоми. 

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