Джеймс Хардън изпревари легендарния Коби Брайънт във вечната класация на НБА за най-много мачове с поне 50 отбелязани точки. Гардът на Кливланд Кавалиърс направи истинско шоу с 51 точки при победата над Индиана Пейсърс със 128:119 в двубой от турнира NBA Cup.

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37-годишният баскетболист вече има 26 мача с 50 или повече точки в кариерата си и заема третото място в историческата класация. До момента той делеше позицията с Брайънт, който приключи кариерата си с 25 подобни срещи.

Пред Хардън са единствено Майкъл Джордан с 31 мача и недостижимият лидер Уилт Чембърлейн със 118.

Звездата на Кливланд демонстрира впечатляваща ефективност срещу Индиана. Той реализира 15 от 26-те си стрелби от игра, включително 7 от 11 опита от тройката, а от наказателната линия беше безпогрешен - 14 от 14. Към актива си добави още 6 борби и 6 асистенции.

Хардън започна силно още от първата четвърт, в която отбеляза 15 точки, а до почивката вече имаше 24. След третата част активът му достигна 42 точки, а в заключителните минути той отново пое отговорността. При опитите на Индиана да се върне в мача, гардът наниза ключова тройка 57,9 секунди преди края, а малко след това премина границата от 50 точки с два успешни наказателни удара.

Това беше първият мач на Хардън с поне 50 точки от почти година насам. За последно той достигна подобна граница на 22 ноември 2025 година, когато отбеляза 55 точки с екипа на Лос Анджелис Клипърс срещу Шарлът Хорнетс.

„Различна е ролята ми сега. Не играя с толкова високо натоварване във всеки мач. Когато дойде моят момент, трябва да поема стрелбите. Знам, че все още мога да го правя“, коментира Хардън след историческото си представяне.

Срещу Пейсърс Хардън стана и шестият баскетболист в историята на НБА на възраст поне 37 години, който записва мач с 50 точки. В тази компания попадат още Коби Брайънт, Майкъл Джордан, Леброн Джеймс, Джамал Крофорд и Стеф Къри.

Това беше и първото подобно постижение за играч на Кавалиърс след феноменалните 71 точки на Донован Мичъл срещу Чикаго Булс през януари 2023 година.

С успеха Кливланд записа трета победа в последните си четири срещи, но все още има какво да подобрява, след като балансът на тима е 9 победи и 8 загуби. Хардън обаче показа, че дори в 18-ия си сезон в НБА продължава да бъде способен на вечери, които напомнят за най-силните му години.