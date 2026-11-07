Лука Дончич се нареди до легендата Уилт Чембърлейн

Впечатляващото представяне на Лука Дончич го нареди до легендата Уилт Чембърлейн. Словенецът завърши с 53 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс срещу Портланд със 124:118. Той записва средно по 40.1 точки на мач от началото на сезона, което е рекорд за него в НБА.

Феноменален Лука Дончич избухна с 53 точки в НБА

Статистиката показва, че нито един играч не е достигал този показател от Уилт Чембърлейн през сезон 1962/63. Предизвикателството за Лука е да задържи това ниво до края на кампанията. Звездата на ЛА Лейкърс вече е зад Чембърлейн след първите си девет мача за сезона.

Дончич има общо 361 точки, което все пак е доста далеч от резултата на члена на „Залата на славата". Чембърлейн записва страховитите 472 точки в първите си девет мача от сезон 1962/63, а в предходния започва с 455. Въпреки това постижението на Дончич е забележително, защото играе в съвсем различна епоха, където игратав защита е на много по-високо ниво.

През сезон 1961/62 г Чембърлейн постига рекорд за НБА със средно 50.4 точки на мач, а през 1962/63 - – 44.8 точки. Средните 37.1 точки на мач на Майкъл Джордан през 1986/87 са най-високият резултат, откакто в НБА са въведени тройките. Най-резултатното представяне през този век е на Джеймс Хардън със средно 36.1 точки на мач през сезон 2018/19. Най-високият резултат на Лейкърс принадлежи на Коби Брайтън с 35.4.

Рекордът в кариерата на Дончич е с екипа на Далас Маверикс от сезон 2023/24, когато записа 33.9 точки средно на мач. „Сезонът е дълъг. Играхме 10 мача. Остават ни още 72. Докато печелим, всичко е наред за мен. Днес успях да вкарам изстрелите]. Надявам се това да продължи, но никога не се знае“, каза словенецът.