ЛеБрон Джеймс записа само 8 точки при завръщането си в Кливланд

ЛеБрон Джеймс реализира едва 8 точки при загубата на Филаделфия 76ърс от Кливланд Кавалиърс със 95:119 в мач от груповата фаза на турнира NBA Cup. 41-годишният Джеймс се изправи срещу бившия си отбор за първи път, след като през лятото избра да продължи кариерата си във Филаделфия. Мнозина очакваха той да се завърне в Кливланд за трети период с екипа на Кавалиърс.

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Джеймс прекара 31 минути на паркета, но така и не успя да намери ритъма си. Той реализира едва 3 от 12-те си опита за стрелба от игра, като пропусна и четирите си стрелби от зоната за три точки. Към статистиката си добави 7 борби и 6 грешки. Публиката в Кливланд посрещна бившата си звезда с противоречиви реакции. При всяко негово докосване на топката през първото полувреме се чуваха освирквания от трибуните.

Това бе едва десетият случай в 24-годишната кариера на Джеймс, в който той приключва мач от редосния сезон с едноцифрен точков актив. Така той остана далеч от впечатляващата си серия от 1297 поредни срещи с поне 10 точки, която приключи още през миналия сезон.

За Кливланд най-резултатен бе Донован Мичъл с 23 точки, 7 борби и 8 асистенции. Евън Мобли добави 22 точки, а Джеймс Хардън се отчете със 17.

Филаделфия допусна едва втората си загуба в първите 10 мача от сезона. Джейлън Браун бе най-резултатен за тима с 20 точки, а В Джей Еджкомб добави 19. Тайрийз Макси завърши със 17 точки. Особено тежка вечер имаше и Джоел Ембийд, който пропусна всичките си девет стрелби от игра и приключи с 6 точки.

Кливланд контролираше голяма част от двубоя, а преднината на домакините достигна 25 точки през последната четвърт.