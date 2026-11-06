Кими Антонели беше най-бърз във втората свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Кими Антонели от Мерцедес постигна най-доброто време във втората свободна тренировка преди Гран при на Бразилия във Формула 1, като световният шампион за 2026 година изпревари първенеца от миналия сезон в борбата за първото място с разлика от две десети и половина. Италианецът записа най-бърза обиколка за 1:10.763 минути на пистата в Сао Пауло. Норис остана втори, само на 0.006 секунди пред Макс Ферстапен.

Заниманието не премина успешно за Ферари, като Люис Хамилтън се оплака от трудности при загрявката на гумите на своя болид. Съотборникът му Шарл Льоклер, за когото това беше първа сесия, откакто стана баща, беше възпрепятстван от автомобила на Хаас, управляван от Рафаел Камара, направил своя дебют във Ф1 тази седмица. Ситуацията ще бъде обект на разследвана от реферите.

Двата болида на Ферари завършиха съответно на шеста и седма позиция, а Габриел Бортолето, Исак Хаджар и Оливър Беърман допълниха челната десетка. По време на сесията имаше съобщения за лек валеж, но дъждът не се усили, въпреки че за събота и неделя е прогнозирана по-силна буря.