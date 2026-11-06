Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Ландо Норис с най-добро време на първата свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Ландо Норис с най-добро време на първата свободна тренировка на Гран при на Бразилия
AP/БТА

След него се наредиха Кими Антонели и Макс Ферстапен

Миналогодишният шампион с Макларън Ландо Норис записа най-добро време в първата свободна тренировка на Формула 1 за Гран при на Бразилия, а в топ 4 на класацията попаднаха представители на четири различни отбора.

През миналата година Норис спечели състезанието в Бразилия по пътя към световната титла.

Макс Ферстапен от Ред Бул постави най-рано гумите софт и логично оглави подреждането с време 1:11.953 минути, но това постижение бе подобрено десетина минути по-късно от световния шампион Андреа Кими Антонели от Мерцедес с 0.154 секунди. Най-бърз в сесията обаче бе Ландо Норис, който записа 1:11.717 минути на 4.309-километровата писта.

Норис завърши пред Антонели и Ферстапен, а Люис Хамилтън с Ферари записа четвърто време и така четири различни отбора се наредиха в топ 4. Джордж Ръсел, съотборник на Антонели, зае пето място пред Исак Хаджар от Ред Бул.

Изключително впечатление в тренировката направи доскорошният съперник на Никола Цолов за титлата във Формула 2 Габриеле Мини, който даде седмо време с Алпин при 0.852 секунди пасив от Норис. Рафаел Камара също се включи в сесията и бе с над една секунда по-бавен от него с автомобил на Хаас.

Още по темата

Съперникът на Никола Цолов пред дебют във Формула 1: Бях много изненадан

Съперникът на Никола Цолов пред дебют във Формула 1: Бях много изненадан

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Халф на Манчестър Юнайтед аут за няколко седмици

Халф на Манчестър Юнайтед аут за няколко седмици

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Треньорът на Септември: След паузата ще сме още по-добри

Треньорът на Септември: След паузата ще сме още по-добри

Водещи

Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност

Калас: Украйна трябва да бъде пълноправна част от европейската архитектура за сигурност

  • Преди 1 минута
ЕС започна преговори за премахване на роуминг таксите за шест държави от Западните Балкани

ЕС започна преговори за премахване на роуминг таксите за шест държави от Западните Балкани

  • Преди 12 минути
АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

АФП осъди насилието на френските сили на реда над нейни журналисти

  • Преди 38 минути
Полицията в Русе издирва 67-годишен мъж

Полицията в Русе издирва 67-годишен мъж

Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха

Самолет се разби на магистрала в Германия, двама души загинаха

  • Преди 52 минути
Ландо Норис с най-добро време на първата свободна тренировка на Гран при на Бразилия

Ландо Норис с най-добро време на първата свободна тренировка на Гран при на Бразилия

  • Преди 55 минути
Партията на Вучич е пред изключване от Европейската народна партия

Партията на Вучич е пред изключване от Европейската народна партия

  • Преди 1 час
"Булгаргаз" и Столична община търсят решение на дълговете на "Топлофикация"

"Булгаргаз" и Столична община търсят решение на дълговете на "Топлофикация"

Сръбски изтребители прехванаха самолет на Wizz Air към София след сигнал за бомба на борда

Сръбски изтребители прехванаха самолет на Wizz Air към София след сигнал за бомба на борда

  • Преди 1 час
Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

Весела Лечева се срещна с президента на ПСЖ

  • Преди 1 час
Атанас Пеканов: Искаме да правим политики, които имат финансиране

Атанас Пеканов: Искаме да правим политики, които имат финансиране

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

Временният треньор на Локомотив София: Отборът е в много тежка ситуация

  • Преди 2 часа
Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Отоплението и топлата вода в студентските общежития в София са възстановени

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

  • Преди 2 часа
Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

Зеленски и Кличко с взаимни обвинения за кризата с тока, водата и отоплението в Киев

  • Преди 2 часа