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Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"

Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"
Facebook/ CSKA Sofia FC

Двубоят срещу Трабзонспор е на 26 ноември

ЦСКА ще посрещне Трабзонспор от четвъртия кръг на Лига на конференциите на "Българска армия". Това обявиха от клуба. 

Битката с отбора на Томас Райс и Мохамед Салах ще бъде първият европейски мач на реконструирания стадион на "червените". 

Двубоят е насрочен за 26 ноември. 

"Армейци,

Първият европейски мач на ЦСКА на ст. „Българска армия“ след реконструкцията ще е срещу Трабзонспор на 26 ноември!

Днес УЕФА официално даде зелена светлина на 31-кратния шампион на България да домакинства на собствения си стадион в следващото изпитание на европейската сцена.

Честито, армейци!

Ще се видим у дома на 26 ноември.

Напред, червените!“, написаха от клуба.

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