Официално: ЦСКА срещу Салах и компания в първия европейски мач на новата "Армия"
Двубоят срещу Трабзонспор е на 26 ноември
ЦСКА ще посрещне Трабзонспор от четвъртия кръг на Лига на конференциите на "Българска армия". Това обявиха от клуба.
Битката с отбора на Томас Райс и Мохамед Салах ще бъде първият европейски мач на реконструирания стадион на "червените".
Двубоят е насрочен за 26 ноември.
"Армейци,
Първият европейски мач на ЦСКА на ст. „Българска армия“ след реконструкцията ще е срещу Трабзонспор на 26 ноември!
Днес УЕФА официално даде зелена светлина на 31-кратния шампион на България да домакинства на собствения си стадион в следващото изпитание на европейската сцена.
Честито, армейци!
Ще се видим у дома на 26 ноември.
Напред, червените!“, написаха от клуба.