Викторио Павлов пред ТАРАЛЕЖ: Левски изигра перфектно второ полувреме, Лапоухов спаси ЦСКА от разгром

Бившият футболист на Левски и ЦСКА Викторио Павлов коментира пред ТАРАЛЕЖ мачовете на двата отбора в евротурнирите в четвъртък вечер. Той коментира, че "сините" са изиграли перфектно второ полувреме при победата с 1:0 над Ягелония. В същото време Фьодор Лапоухов е спасил "червените" от разгром в Атина.

"Левски не ми харесаха през първото полувреме. Второто го изиграха перфектно. Владееха повече играта, макар че срещу тях беше един отбор, който е много добър и класен за гостуване. Ягелония играха много правилно и прецизно. Изпуснаха да поведат в първите минути. Ако го бяха сторили, мачът ставаше друг. За наше щастие стана обратното. През второто полувреме отбелязахме хубав гол и се поздравихме с три точки, които дават една много голяма преднина за класиране в следващата фаза", започна Павлов.

Специалистът изрази мнение, че Левски не е успял да наложи своя стил на игра в мача, въпреки победата. "Това, което Веласкес иска като стил, не се получи. Левски имаше срещу себе си отбор, който го беше разузнал добре и се противопостави това, което Веласкес иска да играе. Ягелония се противопостави на високата преса, бързите преходи от защита в атака. Отборът, който игра срещу Левски беше на добро европейско ниво. Има и такива мачове, в които нещата трудно се получават. И другият отбор гледа, знае Левски как играе. Затвориха крилата на Левски и им затрудниха играта. Все пак вкараха гол от статично положение".

"В европейските турнири е важен резултатът и трите точки. Левски спечели победата с доста усилия. Себераздаването и волята бяха докрай, въпреки че не играха добре. Светослав Вуцов беше на топ ниво в този мач. Извади две стопроцентови положения. Всички го грабваха в предишния мач, въпреки че доста неща извади. Той спасява Левски в много от мачовете в евротурнирите", добави той.

Викторио Павлов коментира и ролята на Сержиньо в отбора на "сините". "Той е ключов футболист. Без него е много трудно. Вижда се, че този сезон с него нещата са много добре в средата на терена. След като той излезе вчера, Левски вдигна оборотите, владееше топката. През първото полувреме той развиваше атаките, а през второто полувреме се заложи основно да директни топки и статични положения. Това беше един плюс за Левски. Сержиньо за мен е топ играч през този сезон. Дано да успее да се оправи за мача с ЦСКА. Не виждам кой може да го замести. Евентуално Марко Груич може да прави това, което прави Сержиньо, но сърбинът не беше на нужното ниво срещу Ягелония".

Специалистът изрази мнение, че Давид Кусо може още да не се е аклиматиризал, а и да не пасва изцяло на стила на Веласкес, за да играе по-малко. "Надявам се Кусо да не е от тези, които приключват рано в даден отбор. Не мисля, че е топ ниво, но смятам, че има потенциал, който да бъде развит".

Викторио Павлов смята, че проблем на Левски е липсата на български играчи. "Дава се шанс сега на Стивън Стоянчов, но това е епизодично сега. Знаете, че играе по 10-15 минути. Вкара много хубав гол. Славата ще го носи до неделя. Много трудно обаче български футболисти попадат в отбора, което на мен не ми харесва".

"Не бих казал, че голът на Стоянчов е заявка за титулярно място срещу ЦСКА. Представи се на добро ниво, реализира ситуаицята, която му беше създадена. Титулярно място е, когато си титуляр всеки мач. Това е спечелено титулярно място. Има епизодични мачове, в които вкарваш голове. За да не играе той, има нещо, което Веласкес не харесва. В европейския футбол доста 20-годишни футболисти са титуляри и решават мачове, а при нас не е така. Явно Веласкес не може да разчита на 100% на него", коментира още той.

Викторио Павлов даде мнението си и за загуба на ЦСКА с 1:2 от Панатинайкос. "Срещу ЦСКА се изправи отбор, който е на много високо ниво. Те са първи с Гърция. Разликата е огромна. Видя се и по време на мача, че ако не беше Фьодор Лапоухов, ЦСКА можеше да загуби с разлика от 4-5 гола. Трудно може да се приложи това, което новият треньор на ЦСКА иска, срещу отбор като Панатинайкос. Досега ЦСКА не бяха подлагани на такъв натиск. Панатинайкос знаеше какво иска и създаваше положения на 2-3 минути. Виждаше се огромна разлика в играта на двата отбора".

Той сподели, че Исак Соле е разочаровал, въпреки шанса, който получи да започне като титуляр. "Твърда нула. Нищо общо с това, което трябва да представлява един футболист на ЦСКА. Не може да се запомни с нищо. В такъв мач все едно си с човек по-малко на терена, а това е пагубно".