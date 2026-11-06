Николай Василев за Бюджет 2027: Правителството трябваше да занесе воденичен камък в УНСС

Нестандартно правителството представи Бюджета не в парламента, където трябва, а в УНСС. Правителството трябваше да занесе един воденичен камък и да го покаже на студентите. Когато тези млади хора порастнат, те ще трябва да плащат със своите данъци, със своите родени и неродени деца взетите сега заеми. Това заяви бившият вицепремиер Николай Василев пред БТВ.

Той представи динамиката на публичния дълг в последните правителства. По времето на Костов и Станишев нямало толкова много дългове. По думите му сега идва геометричната прогресия в червено, която силно иска да се "виденовизира", каза Василев.

Според него е възмжно да се управлява без нови дългове. Нужна била воля и визия. "Всички очаквахме, че Радев ще е смел генерал, който знае, може и ще взема смели решения", допълни Василев.

Според него не е важно колко е богата държавата, а какво има в главите на управляващите.

Правителството излъга за частните пенсионни фондове. От един месец върви, че искат да вземат парите от втория стълб на пенсиите. Третата лъжа на правителството е, че няма да вдигат ставките (на данъците), допълни Василев.