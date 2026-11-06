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Икономика

Сметките за парното може да скочат с до 40% заради по-скъпия газ

Сметките за парното може да скочат с до 40% заради по-скъпия газ

По думите му „пазарният натиск е голям и не може постоянно да бъде туширан с подобни мерки“

Цената на топлоенергията може да се повиши с 30-40% заради поскъпването на природния газ. Съответно запазването на сегашните цени на парното може да бъде само временно, тъй като пазарният натиск е твърде голям. Това каза енергийният експерт Виктор Минчев пред НОВА Нюз.

По думите му „пазарният натиск е голям и не може постоянно да бъде туширан с подобни мерки“.

Той посочи, че увеличението на природния газ с 32% неизбежно ще се отрази върху разходите на бизнеса и в крайна сметка ще засегне цялата икономика.

Според него е възможно нова корекция на регулираните цени на газа и електроенергията да има още в началото на следващата година.

Последиците от поскъпването вече се усещат в оранжерийното производство.

Председателят на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция Марин Генуров предупреди, че високите цени на енергоносителите поставят под въпрос производството на български зеленчуци през зимата.

По думите му природният газ за оранжериите е достигнал 82 евро за мегаватчас при 31 евро през същия период на миналата година - увеличение от 146%. Слънчогледовите пелети също са поскъпнали значително - от 90 на 200 евро, или със 120%.

При тези цени на енергоносителите смятаме, че почти няма да има зимна култура“, заяви Генуров.

Той добави, че производителите нямат достъп до механизъм за енергийно подпомагане и предупреди, че отказът от зимно производство ще увеличи зависимостта от внос.

Прогнозирам, че тази зима няма да има български зеленчуци“, каза той.

Според двамата поскъпването на енергията ще има отражение както върху бизнеса, така и върху крайните потребители, а липсата на предвидимост затруднява планирането на производството.

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