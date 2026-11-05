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Полша увеличи златните си резерви до 700 тона и влезе сред десетте водещи държави в света

Полша увеличи златните си резерви до 700 тона и влезе сред десетте водещи държави в света
Снимка: AP/БТА

Полската централна банка е закупила още 150 тона злато от началото на годината, а една трета от запасите ще се съхраняват в Ню Йорк, една трета в Лондон и останалата част в Полша

Полската национална банка вече разполага със 700 тона злато в резервите си, съобщи управителят ѝ Адам Глапински, цитиран от Франс прес.

От началото на годината страната е увеличила златните си запаси със 150 тона, след като в началото на периода те са възлизали на 550 тона. Според Глапински натрупването на благородния метал укрепва доверието в Полша, повишава финансовата ѝ сигурност и подкрепя стабилността на националната валута – злотата.

"Това е историческо постижение за полската централна банка", заяви Глапински на пресконференция. Той допълни, че "Полша затвърди позицията си сред десетте държави с най-големи златни резерви в света".

Полша е сред малкото страни в Европейския съюз, които не са приели еврото като своя национална валута, припомня АФП.

По думите на управителя стойността на златото в резервите на централната банка достига 355,7 милиарда злоти, или приблизително 80,9 милиарда евро.

Управителният съвет на Полската национална банка (NBP) е решил запасите да бъдат разпределени между три места за съхранение. Една трета от златото ще остане в Ню Йорк, друга трета ще бъде в Лондон, а последната част ще се съхранява на полска територия. Глапински обясни, че решението е продиктувано преди всичко от съображения за сигурност.

"Преживели сме множество войни и всякакви катаклизми, така че това е просто предпазна мярка", обясни управителят. Той увери, че сигурността на полското злато, съхранявано в Ню Йорк и Лондон, ще бъде напълно гарантирана.

Полша е член на НАТО и ЕС и има обща граница с Русия и Украйна. Варшава многократно е отправяла обвинения към Москва за извършване на саботажи на полска територия.

Увеличаването на запасите на Полша е част от по-широка международна тенденция, при която редица централни банки продължават да натрупват злато. Въпреки че резервите на страната вече достигат 700 тона, Глапински смята, че покупките трябва да продължат.

"Не виждам никаква причина да не продължим да купуваме злато", допълни управителят на Полската национална банка.

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