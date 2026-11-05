Боримиров: Тази победа е за феновете

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров изрази задоволството си от победата с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Той посвети победата на феновете, които не спряха да подкрепят отбора до последната минута.

"Тази победа е за нашите прекрасни фенове, които бяха от първата минута с нас. Дадоха ни криле. Бяхме търпеливи до края на мача. Наистина беше много труден мач. Видяхте, че отборът на Ягелония е много сериозен съперник", коментира Бориморов.

"Винаги е било сладко, когато футболист от школата на Левски бележи. Мисля, че Стоянчов не е първият случай. Когато се трудиш, ще бъдеш възнаграден. Хулио успява да държи отбора здраво стъпил на земята", добави той.

"Нашият апетит идва с яденето. Когато имаш повече точки, играеш със самочувствие. Този мач беше подготовка за мача с ЦСКА в неделя. Трябва да отговорим на агресията на ЦСКА. Феновете да очакват нови футболисти. Ако има добри оферти, можем да се разделим с някой", завърши шефът на "сините"