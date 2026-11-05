Кой е новият директор на ГДБОП Дарин Костов?

Главен комисар Дарин Костов е новият директор на ГДБОП. Той започва кариерата си в правоохранителните органи през 1999 г. като полицай в ГПУ Малко Търново.

През 2001 г. преминава на оперативна длъжност в структурите на ГДГП, а от 2010 г. е част от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, като започва като инспектор в сектор „Фалшификации“, а от 2016 г. е началник на същия сектор, сочи справка в сайта на ведомството.

Впоследствие, в продължение на три години, е началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областна дирекция на МВР — София. Професионалният му път продължава като началник на отдел „Икономическа престъпност“ в Столична дирекция на вътрешните работи, демонстрирайки лидерските си качества и експертни познания в сферата на правоохраната.

Връща се в ГДБОП като заместник-директор на 13 март 2026 г., като на тази длъжност ръководи планирането и провеждането на специализирани операции за противодействие на тежката и организирана престъпност.

Със заповед на министъра на вътрешните работи е назначен за директор на ГДБОП от 3 ноември 2026 г.

Придобива бакалавърска степен в Бургаския свободен университет и магистърска степен по специалността „Защита на националната сигурност“ в Академията на МВР.

Преминал е през редица квалификационни курсове и обучения у нас и в чужбина.

През кариерата си е награждаван многократно от преките си ръководители, от главния секретар на МВР и от министъра на вътрешните работи.

За проведени успешни съвместни операции и за цялостния си принос в борбата с престъпността е награждаван с грамоти и плакети от международни и европейски организации като United States Secret Service, SELEC (Център за правоприлагане в Югоизточна Европа) и Europol.