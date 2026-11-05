Дарин Костов е назначен за директор на ГДБОП

Дарин Костов е новият директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

До назначението си Костов беше заместник-директор на ГДБОП. Той поема ръководството от Мартин Златков, който временно изпълняваше длъжността директор.

Костов има над 25 години опит в сферата на противодействието на трансграничната организирана престъпност и дългогодишна кариера в ГДБОП. Работил е и в ДАНС, като е участвал в редица международни операции.