Испанският футбол изпрати Хесус де Мигел: Де ла Фуенте и Флорентино Перес присъстваха на погребението

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте и президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес се присъединиха към близките на Хесус де Мигел за последно сбогуване с футболиста на Тенерифе. Нападателят почина след тежък сблъсък със съперников вратар по време на мач.

На погребението присъстваха още негови приятели и съотборници. Службата се състоя в Навахермоса - града, в който са родени родителите на Де Мигел.

“С дълбока скръб и искрена емоция поднасяме нашите съболезнования и своето уважение. Това е най-добрият начин да покажем, че футболната общност е единна - като изпратим топла прегръдка на всички негови близки”, заяви Де ла Фуенте.

Навахермоса, който има около 3000 жители, обяви тридневен траур. Знамената пред кметството бяха свалени наполовина в памет на футболиста.

Смъртта на Де Мигел предизвика вълна от съпричастност в испанския и световния футбол. Той беше на 30 години.