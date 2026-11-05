Ангел Станков пред ТАРАЛЕЖ: Левски трявба да задържи нивото, което показва

Ангел Станков очаква Левски да запази обичайния си стил срещу Ягелония и прогнозира победа с 2:0 за „сините“ в Лига Европа. Според него отборът има основание да играе със самочувствие след досегашните си европейски мачове, но трябва да остане спокоен и концентриран.

“Левски ще играе така, както го правеше и в предишните мачове. Зависи и от това дали поляците ще се затворят и ще разчитат на контраатаки, или ще разиграват топката. Не очаквам Левски да промени начина си на игра - отборът играе така от доста време и вече стана шампион”, коментира Станков.

Бившият наставник на „сините“ смята, че добрите резултати дават увереност на футболистите, но ги призовава да запазят ритъма и настройката, с които са ги постигнали.

“Трябва да имаме самочувствие, защото досега показахме добри мачове и добро ниво. Но е по-добре да бъдем по-спокойни, да не се вдига много шум и да не се правим на велики. Трябва да си правим това, което трябва, и да победим”, каза той.

На въпрос дали успехът срещу Ягелония е задължителен, Станков отговори утвърдително и обърна внимание на битката в средата на терена.

“Когато владеем средата и играем добре там, контролираме действията на терена и по-лесно можем да постигнем това, което искаме. Топката минава през нашите футболисти и те я разпределят правилно. Има една поговорка: кажи ми каква ти е средната линия, за да ти кажа какъв ти е отборът”, обясни той.

Според него Левски може да се възползва и от бързината по крилата с повече центрирания към висок централен нападател. Станков даде за пример Мустафа Сангаре, който отбеляза победния гол срещу Дунав в Русе.

“Сангаре също е висок и мощен. При тези бързи футболисти по крилата може по-често да се центрира. Това е вариант, който може да се търси”, заяви бившият треньор.

Той подчерта и необходимостта от компактност между линиите: “Трябва бързо да играят в атака и бързо да се прибират в защита. Когато футболистите са близо един до друг, могат да си помагат - и когато загубят топката, и когато атакуват.”

За Станков постоянството остава най-важният белег на силния отбор.

“Един голям отбор е голям тогава, когато от десет мача спечели осем. Ако Левски успее да задържи това ниво още няколко мача, тогава може да покаже на хората: да, ние сме добър отбор и сме голям отбор”, каза той.

Бившият наставник даде и своята прогноза - 2:0 за Левски. Относно избора между Светослав Вуцов и Огнян Владимиров той изрази доверие и към двамата, като определи Вуцов за по-опитен и спокоен, а Владимиров - за по-активен в действията си.