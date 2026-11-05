Сигнал за бомба приземи самолет на „Еър Сърбия“ в Букурещ

Криза се разигра на международното летище „Хенри Коанда“ в румънската столица, след като пътнически самолет на авиокомпанията „Еър Сърбия“, изпълняващ полет от Белград, стана обект на сигнал за поставено взривно устройство, съобщи местната телевизия Диджи 24.

Веднага след приземяването си в Букурещ, машината на сръбския превозвач е била изолирана на пистата за рулиране, на безопасно разстояние от няколкостотин метра от стандартните зони за паркиране и пътническите терминали. На борда незабавно са се качили специализирани антитерористични екипи за реакция при извънредни ситуации, които са предприели щателна проверка на летателния апарат.

След приключване на инспекцията разследващите не са открили никакви съмнителни елементи или предмети, които да потвърдят наличието на реална опасност за хората и самолета.

Този инцидент допълнително нажежи обстановката в Румъния, тъй като се случи само часове след идентична ситуация на същото летище.

По-рано през деня полет на авиокомпанията „УизЕър“ от Милано до Букурещ със 182-ма души на борда също беше прекъснат заради бомбена заплаха. При първия случай се наложи спешна евакуация на всички пасажери веднага след кацането, но последвалите специализирани проверки на апарата доказаха, че и този сигнал е бил напълно фалшив.