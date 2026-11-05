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Арестуваха високопоставен сръбски чиновник по подозрение за злоупотреби за 60 млн. евро

Арестуваха високопоставен сръбски чиновник по подозрение за злоупотреби за 60 млн. евро
Pixabay

Разследването обхваща средства за социални програми, обществени поръчки и субсидии, а задържаният е смятан за близък сътрудник на Александър Вулин

Високопоставен представител на автономната област Войводина в Северна Сърбия е бил арестуван по подозрение за злоупотреба с публични средства на стойност около 60 милиона евро. Задържаният е Предраг Вулетич, който заема поста покраен секретар по социална политика, демография и равнопоставеност на половете.

Войводина е автономна област в състава на Сърбия със столица Нови Сад. Арестът на Вулетич е извършен ден след като служители на Управлението на криминалистическата полиция са влезли на проверка в ръководената от него институция.

Според информация на сръбски медии разследването е свързано с предполагаеми злоупотреби със средства, предназначени за социални програми, обществени поръчки и субсидии.

Към момента няма официално потвърждение за точния размер на предполагаемите финансови щети. Не са оповестени и подробности за конкретните действия, за които Вулетич е заподозрян.

Той е член на председателството на Движението на социалистите – политическата формация на бившия сръбски вицепремиер и бивш ръководител на разузнавателната служба Александър Вулин. Вулетич оглавява покрайния секретариат от 2016 г. и е смятан за близък политически сътрудник на Вулин.

Случаят привлича допълнително внимание заради политическите връзки на задържания и засиления обществен интерес към обкръжението на Вулин. Наскоро полетът на бившия вицепремиер от Белград за Москва беше върнат заради проблем с процедурата по сигурността при качването на борда.

Разследването срещу Вулетич продължава. Подозренията за финансови злоупотреби предстои да бъдат проверени в рамките на съдебното производство, като към този момент няма установена вина.

 
 
 

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