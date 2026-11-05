Арестуваха високопоставен сръбски чиновник по подозрение за злоупотреби за 60 млн. евро

Високопоставен представител на автономната област Войводина в Северна Сърбия е бил арестуван по подозрение за злоупотреба с публични средства на стойност около 60 милиона евро. Задържаният е Предраг Вулетич, който заема поста покраен секретар по социална политика, демография и равнопоставеност на половете.

Войводина е автономна област в състава на Сърбия със столица Нови Сад. Арестът на Вулетич е извършен ден след като служители на Управлението на криминалистическата полиция са влезли на проверка в ръководената от него институция.

Според информация на сръбски медии разследването е свързано с предполагаеми злоупотреби със средства, предназначени за социални програми, обществени поръчки и субсидии.

Към момента няма официално потвърждение за точния размер на предполагаемите финансови щети. Не са оповестени и подробности за конкретните действия, за които Вулетич е заподозрян.

Той е член на председателството на Движението на социалистите – политическата формация на бившия сръбски вицепремиер и бивш ръководител на разузнавателната служба Александър Вулин. Вулетич оглавява покрайния секретариат от 2016 г. и е смятан за близък политически сътрудник на Вулин.

Случаят привлича допълнително внимание заради политическите връзки на задържания и засиления обществен интерес към обкръжението на Вулин. Наскоро полетът на бившия вицепремиер от Белград за Москва беше върнат заради проблем с процедурата по сигурността при качването на борда.

Разследването срещу Вулетич продължава. Подозренията за финансови злоупотреби предстои да бъдат проверени в рамките на съдебното производство, като към този момент няма установена вина.