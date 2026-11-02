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Вучич: Не могат да ме арестуват, нямат доказателства

Вучич: Не могат да ме арестуват, нямат доказателства
АР/БТА

„Що се отнася до парите, не подписвам нищо и не правя нищо. Не можете да намерите нищо подобно“, заяви той

Бившият сръбският президент Александър Вучич заяви, че не се притеснява от отправяните към него заплахи за евентуален арест и че политическите му опоненти не разполагат с доказателства, които да послужат като основание за наказателно преследване.

В интервю за телевизия „Пинк“ Вучич обвини опонентите си, че търсят повод да го арестуват, но според него няма да успеят да намерят сериозни основания за подобни действия.

Той подчерта, че по време на президентския си мандат не е подписвал документи, свързани с финансови операции, които биха могли да бъдат използвани срещу него.

„Що се отнася до парите, не подписвам нищо и не правя нищо. Не можете да намерите нищо подобно“, заяви той.

Вучич твърди, че заплахите за арест са опит за политически натиск и сплашване, но увери, че те не го притесняват.

„Те нямат нищо и не могат да направят нищо. Единственото, което могат, е да заплашват и да се опитват да държат някого в страх. Ще ме уплашите, като ми кажете, че ще ме арестувате? Глупости“, коментира той.

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