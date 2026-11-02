Турските медии: "Исторически избори в България! За първи път жена е избрана за президент"

Балотажът на президентските избори в България, състоял се вчера, е сред водещите теми на турските медии тази сутрин. Изданията изтъкват победата на действащия президент Илияна Йотова, което всъщност е първата победа на жена на избори за държавен глава в България.

В Турция бяха разкрити общо 78 избирателни секции за изборите за президент и вицепрезидент на България. Изборите на територията на югоизточната ни съседка се състояха при изключително ниска избирателна активност, коментираха пред Таралеж председатели на изселнически организации.

По данни на ЦИК двойката Андрей Гюров и Георги Кандев водят на изборите в Турция, като получават подкрепата на 57.447% спрямо 40,976% за Йотова-Вълчев.

„Исторически избори в България! За първи път жена е избрана за президент“. Това е заглавието по темата на водещия турски новинарски сайт Хаберлер.

"На президентските избори в България Илияна Йотова изпревари своя опонент Андрей Гюров. Йотова, която става първата жена, избрана за президент на страната чрез пряк вот, обяви победата си и благодари на всички граждани. Министър-председателят Румен Радев също я поздрави", пише изданието.

Йотова подкрепя развитието на отношенията с Русия и се противопоставя на предоставянето на военна помощ на Украйна, отбелязва Хаберлер.

На президентските избори в България настоящият президент Илияна Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев обявиха победата си. Министър-председателят Румен Радев заяви, че правителството е постигнало впечатляващ резултат благодарение на извънредна мобилизация в кратък срок, пише в. “Хюриет“.

Вестникът отбелязва, че Йотова е благодарила на всички граждани, независимо дали са ги подкрепили, или не, като заяви, че ще бъде направен задълбочен анализ, за да бъдат разбрани тревогите на всички хора. Тя съобщи също, че Гюров ѝ се е обадил, за да я поздрави.

„Госпожо Йотова, познаваме се от 10 години. Вярвам, че в трудните времена за България ще бъдете достоен президент на страната в тази важна роля, която сте принудена да поемете“, каза премиерът Радев, цитиран от „Хюриет“.

Медиите поместват и биографията на Йотова.

„Йотова обяви победата си!“, е заглавието по темата на в. „Джумхуриет“, "Йотова спечели президентските избори в България“, пише в заглавие в. „Евренсел“.

"Джумхуриет" също изтъква факта, че Йотова благодари на всички граждани и е казала, че Гюров ѝ се е обадил, за да я поздрави.

Министър-председателят Радев заяви, че за кратко време са успели да постигнат впечатляващ резултат благодарение на изключителна мобилизация, пише изданието.