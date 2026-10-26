Турските медии за президентските избори в България: Балотаж и исторически ниска избирателна активност

Турските медии тази сутрин коментират президентските избори в България, проведени вчера.

„Ниска избирателна активност, голяма изненада“ (в. „Джумхуриет“), „Изборите в България с най-ниска избирателна активност в историята“ (24saatgazetesi), „Втори тур на президентските избори в България (medyascope). Това са заглавията по темата на някои от водещите турски издания.

В самата Турция бяха бяха разкрити общо 78 секции в 18 окръга.

Нормално и при много ниска активност протече изборният ден в Турция вчера, съобщиха за Таралеж представитело на изселническите дружества в страната.

Според данни на ЦИК и екзитполовете от президентските избори в България настоящият президент Илияна Йотова е завършила на първо място, пишат тази сутрин турските издания.

На балотаж отиват Йотова и бившият министър-председател Андрей Гюров. Вторият тур ще се проведе на 1 ноември. Междувременно бе отчетена най-ниската избирателна активност на изборите, провеждани от 1992 г. насам.

Тъй като на първия тур не беше преминат прагът от 50%, Йотова и Гюров ще се изправят един срещу друг на втория тур, който ще се проведе на 1 ноември, в битка за лидерския пост в страната, отбелязва 24saatgazetesi.

На първия тур на президентските избори в България настоящият президент Илияна Йотова изпревари с малка преднина своя съперник, но с резултат под очакванията. Надпреварата между Йотова, която подкрепя диалога с Русия, и Андрей Гюров, подкрепян от проевропейската опозиция, ще продължи на втория тур. Ниската избирателна активност и проблемите със сигурността в Черно море задълбочиха политическите дебати в страната, пише опозиционният в. “Джумхуриет“.

Изданието добавя, че в предизборната кампания в България основно място заеха последиците от войната в Украйна за Черно море и нарастващите опасения за сигурността в региона.

Атаките срещу търговски кораби в последно време засилиха опасенията, че войната се приближава до страната, пише „Джумхуриет“.

Тези събития превърнаха политиката на България спрямо Русия в една от основните теми на предизборната кампания, отбелязва изданието.

Йотова, която подкрепя запазването на дипломатическия диалог с Русия, заяви, че войната в Украйна трябва да бъде прекратена чрез преговори. Нейният проевропейски съперник Гюров пък изтъкна, че България трябва да укрепи отношенията си със западните си съюзници и да заеме по-категорична позиция по въпросите на сигурността, пише „Джумхуриет“.

След като гласува, 62-годишната Илияна Йотова направи изявление пред журналисти, в което посочи, че сред основните ѝ приоритети са борбата с бедността и преодоляването на регионалните неравенства в страната. Подчертавайки значението на мира, стабилността и сигурността, Йотова отново заяви, че войната в Украйна трябва да бъде прекратена, пишат турските медии.

Те добавят, че по време на предизборната кампания Йотова се стремеше да се представи като президент, който подкрепя мира и акцентира върху значението на дипломатическите решения.

Андрей Гюров, съперникът на Йотова на втория тур, на свой ред заяви след гласуването, че бъдещето на България зависи от изграждането на силни отношения с Европа. 50-годишният бивш служебен министър-председател заяви, че иска България да бъде свободна и силна страна, която гледа уверено към бъдещето, пишат турските медии.

Президентските избори, проведени в България вчера, ще бъдат решени на втори тур, след като нито един от кандидатите не успя да получи необходимото мнозинство още на първия тур. Избирателите ще се върнат отново до урните на 1 ноември, пише и medyascope.

Прави впечатление рекордно ниската избирателна активност. Според наблюдатели недоверието на избирателите към политиката е изиграло решаваща роля за ниската активност, отбелязва изданието.

Изборите се разглеждат като първото голямо политическо изпитание след победата на партия „Прогресивна България“ на премиера Румен Радев, известен с политиките си, смятани за близки до Русия, на парламентарните избори през април, коментира medyascope.

Изданието също пише, че една от основните теми в предизборната кампания в България бе руската инвазия в Украйна и нарастващото напрежение в Черно море.

Напоследък атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие засилиха опасенията за сигурността в страната, която е член на Европейския съюз и НАТО. Нападенията разпалиха дискусиите относно възможността Русия да разшири обхвата на войната, а българското правителство поиска помощ от съюзниците си за укрепване на морската сигурност, посочва medyascope.

Нарастващите цени и инфлацията също бяха сред основните теми за избирателите, добавя изданието.