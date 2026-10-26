Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите

Хърватските медии поставиха във фокуса си признанието на Александър Вучич, че неговата избирателна листа е загубила парламентарните избори в Сърбия. Изданията отразяват и празненствата на гражданите в Белград и други сръбски градове.

Порталът „Индекс“ отбелязва, че въпреки признатото поражение Вучич е отправил остри критики към независимите медии, студентското движение и чужди държави, които според него са се опитвали да свалят правителството. Изданието съобщава и за влизането на граждани в Пионирския парк в Белград, където се намираше палатковото селище, известно като „Чациленд“.

Вестник „Ютарни лист“ коментира политическото бъдеще на сръбския президент с оценката, че той вече се опитва да запази собствените си позиции и че след 14 години във властта може да се окаже в края на политическото си управление.

„Вечерни лист“ обръща внимание на публикация на хърватския министър на икономиката Анте Шушняр в социалната мрежа X. Той иронично отбелязва, че няколко политици, с които е влизал в спорове в платформата, впоследствие са загубили избори.

„Първо Орбан и Сиярто. Скарахме се малко на X, така че те загубиха изборите. Сега Вучич и Бърнабич ги няма. Не твърдя, че има причинно-следствена връзка, но като юрист забелязвам закономерност“, написа Шушняр.

Сръбската информационна агенция Хина също съобщава за празненствата след признаването на изборната загуба. Улиците на Белград се изпълниха с хора, автомобилни клаксони и скандирания „Победа“ и „Свърши се“.

„Скъпа Сърбия, тази вечер се чува гласът на народа“, заяви професорът от Белградския университет Радомир Саичич, обръщайки се към студентите от предизборния им щаб.