Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите

Хърватските медии: Вучич призна поражението си, Белград празнува победата на студентите
БТА

Вестниците „Индекс“ и „Ютарни лист“ коментират политическото бъдеще на Вучич, а агенция Хина съобщава за празненствата по улиците на Белград

Хърватските медии поставиха във фокуса си признанието на Александър Вучич, че неговата избирателна листа е загубила парламентарните избори в Сърбия. Изданията отразяват и празненствата на гражданите в Белград и други сръбски градове.

Порталът „Индекс“ отбелязва, че въпреки признатото поражение Вучич е отправил остри критики към независимите медии, студентското движение и чужди държави, които според него са се опитвали да свалят правителството. Изданието съобщава и за влизането на граждани в Пионирския парк в Белград, където се намираше палатковото селище, известно като „Чациленд“.

Вестник „Ютарни лист“ коментира политическото бъдеще на сръбския президент с оценката, че той вече се опитва да запази собствените си позиции и че след 14 години във властта може да се окаже в края на политическото си управление.

„Вечерни лист“ обръща внимание на публикация на хърватския министър на икономиката Анте Шушняр в социалната мрежа X. Той иронично отбелязва, че няколко политици, с които е влизал в спорове в платформата, впоследствие са загубили избори.

„Първо Орбан и Сиярто. Скарахме се малко на X, така че те загубиха изборите. Сега Вучич и Бърнабич ги няма. Не твърдя, че има причинно-следствена връзка, но като юрист забелязвам закономерност“, написа Шушняр.

Сръбската информационна агенция Хина също съобщава за празненствата след признаването на изборната загуба. Улиците на Белград се изпълниха с хора, автомобилни клаксони и скандирания „Победа“ и „Свърши се“.

„Скъпа Сърбия, тази вечер се чува гласът на народа“, заяви професорът от Белградския университет Радомир Саичич, обръщайки се към студентите от предизборния им щаб.

Още по темата

Петер Мадяр след изборите в Сърбия: Звучи ли ви познато?

Петер Мадяр след изборите в Сърбия: Звучи ли ви познато?

Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Опозицията в РСМ с намек към Мицкоски: Падна Орбан, падна Вучич, знаем кой е следващият

Екцесии в Сърбия след изборната загуба на Вучич: Граждани замеряха полицията с камъни

Екцесии в Сърбия след изборната загуба на Вучич: Граждани замеряха полицията с камъни

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Турските медии за президентските избори в България: Балотаж и исторически ниска избирателна активност

Турските медии за президентските избори в България: Балотаж и исторически ниска избирателна активност

Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Кой е Илия Сърданович? Лекарят, който застана на страната на студентите и се противопостави на Вучич

Йотова-Вълчев водят на изборите в Турция с над 55 %

Йотова-Вълчев водят на изборите в Турция с над 55 %

Гюров печели вота на българите в Гърция с близо 40% подкрепа, Йотова остава втора

Гюров печели вота на българите в Гърция с близо 40% подкрепа, Йотова остава втора

Екцесии в Сърбия след изборната загуба на Вучич: Граждани замеряха полицията с камъни

Екцесии в Сърбия след изборната загуба на Вучич: Граждани замеряха полицията с камъни

Водещи

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

  • Преди 1 минута
Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Йотова - Вълчев водят убедително в Разград на първия тур на президентските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Разград на първия тур на президентските избори

Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

  • Преди 33 минути
4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден

4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден

„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

  • Преди 35 минути
Йотова - Вълчев са първи в Пловдив - област

Йотова - Вълчев са първи в Пловдив - област

„Тренд“: Гюров води сред младите, Йотова - сред възрастните

„Тренд“: Гюров води сред младите, Йотова - сред възрастните