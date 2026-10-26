„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

Американският президент Доналд Тръмп отправи остри обиди към Норвегия, след като за пореден път остана без Нобелова награда за мир. По време на предизборен митинг в Мичиган той не скри раздразнението си и дори заяви, че не иска норвежци да пристигат в Съединените щати.

„Ами аз? Дават ли две награди? Не обичам Норвегия. Честно казано, Норвегия е скапана. Всъщност се е превърнала в отвратителна държава“, заяви Тръмп пред свои привърженици в град Порт Хюрън.

Гневната му реакция е свързана с решението на Нобеловия комитет в Осло да не му присъди престижното отличие въпреки многократните му твърдения, че заслужава наградата заради дипломатическите си усилия.

„Не искам никого от Норвегия!“

Любопитното е, че Тръмп стигна до темата за Нобеловата награда, докато говореше за имиграцията в САЩ.

Президентът първоначално похвали Дания, но след това насочи критиките си към Норвегия и Швеция.

„Работим с Дания – добра страна, много приятна страна. Ако някой от Дания иска да дойде в нашата държава, аз съм напълно съгласен“, заяви той.

След това противопостави датските имигранти на пристигащите от Сомалия, като подчерта, че предпочита хора от европейската държава.

Но когато стигна до Норвегия, тонът му рязко се промени.

„Швеция, Норвегия... Не мисля, защото не получих Нобеловата награда, въпреки че сложих край на конфликта. Така че не искам никого от Норвегия. Не искам да имам нищо общо с Норвегия“, отсече американският президент.

Осем прекратени конфликта, но нито един Нобел

Тръмп отдавна настоява, че заслужава Нобеловата награда за мир. Той твърди, че през втория си президентски мандат е успял да разреши поне осем международни конфликта.

Тези претенции обаче предизвикват противоречия на фона на американските военни действия срещу Иран и операцията, довела до свалянето на венецуелския лидер.

Въпреки усилията му да представи себе си като миротворец, Нобеловият комитет го пренебрегна два пъти.

През 2025 г. отличието беше присъдено на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, а през 2026 г. – на южноафриканската юристка Нави Пилай за дейността ѝ в подкрепа на мира и международното право.

Тръмп все пак получи Нобелов медал – като подарък

Макар да не спечели наградата през 2025 г., Тръмп припомни необичаен жест от страна на Мария Корина Мачадо.

По време на среща в Белия дом през януари тази година венецуелската опозиционерка му подари своя Нобелов медал.

Американският президент разказа за случката с видимо задоволство.

„Жената, която получи наградата, Мария, беше много мила. Тя каза: „Не мога да повярвам, че я получих. Тя трябваше да отиде при президента Тръмп“. И ми даде своята Нобелова награда за мир. Беше толкова мило. Няма да го забравя“, заяви той.

Въпреки символичния подарък официалният носител на отличието остава Мачадо, тъй като Нобеловата награда не може да бъде прехвърляна на друго лице.