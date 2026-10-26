Хиляди на протест в Прага: Правителството на Бабиш обвинено в опит да постави обществените медии под политически контрол

Хиляди чехи изпълниха историческия център на Прага в неделя в знак на протест срещу спорни законодателни промени, които според критиците могат да поставят обществените телевизия и радио под политически контрол. Недоволството избухна, след като управляващите прокараха законопроекта на първо четене при необичайно нощно гласуване.

Демонстрантите се събраха на Староместкия площад в чешката столица, скандирайки „Оставка!“ и „Стига толкова!“. Те обвиниха правителството на милиардера и премиер Андрей Бабиш, подкрепяно от крайнодясната партия SPD, в опит да отслаби независимостта на обществените медии, съобщава Ройтерс.

Законопроект, прокаран посред нощ, предизвика обществен гняв

Повод за протестите стана неочакваното включване на законопроекта в дневния ред на долната камара на чешкия парламент в петък.

Предложението предвижда премахване на таксите, които домакинствата плащат за финансирането на Чешката телевизия и Чешкото радио.

Вместо чрез досегашния модел двете обществени медии ще получават средства директно от държавния бюджет.

Критиците предупреждават, че подобна промяна ще увеличи зависимостта на медиите от управляващите и ще ги направи по-уязвими към политически натиск.

Напрежението се засили, след като председателят на парламента Томио Окамура от SPD ограничи дебатите и насрочи гласуването за 4:36 часа сутринта в събота.

Въпреки острите възражения законопроектът получи първоначална подкрепа и премина към разглеждане в парламентарните комисии.

„Този път наистина прекалихте!“

Един от организаторите на демонстрацията, Микулаш Минар, отправи остри обвинения към премиера Бабиш и председателя на парламента Окамура.

„Господин Бабиш, господин Окамура, никой в тази страна не вярва, че намеренията ви са били чисти“, заяви той пред протестиращите.

„Този протест е ясно послание към правителството: този път наистина прекалихте!“, подчерта Минар.

Думите му бяха посрещнати със скандирания за оставка на управляващите.

Организаторите вече обявиха намерения за нови демонстрации.

Обществените медии могат да загубят 15% от финансирането си

Според информацията предложената реформа може да доведе до намаляване на средствата за Чешката телевизия и Чешкото радио с около 15%, като промяната е възможно да влезе в сила още през следващата година.

Чешката телевизия е най-гледаният телевизионен оператор в страната сред основните възрастови групи.

Проучване на Института за изследване на журналистиката към Ройтерс от 2025 г. показва, че обществените медии са сред източниците на новини с най-високо обществено доверие в Чехия.

Опозиционните партии предупреждават, че реформата може да доближи страната до модела на медийна зависимост, който според тях се е наложил в Унгария при управлението на Виктор Орбан.

Бабиш отрича да посяга на медийната независимост

Премиерът Андрей Бабиш отхвърля обвиненията, че правителството се опитва да подчини обществените медии.

Според него промените са насочени към по-голяма прозрачност при финансирането, а не към ограничаване на редакционната независимост.

Управляващите обаче са изправени пред нарастваща критика както в Чехия, така и от международни организации.

В петък Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) и още 15 организации, сред които „Репортери без граници“ и представители на обществени медии, призоваха за по-задълбочено обсъждане на законопроекта.

Те настояха да бъдат премахнати всички разпоредби, които биха застрашили финансовата устойчивост на обществените оператори.

Президентът на Чехия също поиска по-сериозен дебат

Чешкият президент Петър Павел също се включи в дискусията, като призова за по-внимателна експертна оценка на предлаганите промени.

„Чешката република е сред малкото държави в Централна и Източна Европа, в които системата на обществените и частните медии функционира много добре“, написа той в социалната мрежа X.

Според критиците именно този баланс може да бъде застрашен, ако финансирането на обществените оператори стане пряко зависимо от държавния бюджет.