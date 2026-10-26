30-годишна жена подаде сигнал за домашно насилие в Благоевград

30-годишна жена от Благоевград е подала сигнал в полицията за упражнено физическо насилие от страна на мъжа, с когото живее на семейни начала. По думите ѝ тя е била удряна по главата и рамото в общото им жилище.

Сигналът е получен около 20:55 часа на 25 октомври в Първо районно управление в Благоевград.

Според разказа на жената 48-годишният ѝ партньор, който е от село Брежани, ѝ е нанесъл няколко удара с ръка по главата, както и удар с твърд предмет в областта на рамото.

По случая в полицията е образуван заявителски материал, като предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около инцидента.

Към момента няма информация дали жената е потърсила медицинска помощ, както и дали са предприети мерки спрямо посочения от нея мъж.