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Ботев Пловдив избра Кристиан Райчев за временен изпълнителен директор

Ботев Пловдив избра Кристиан Райчев за временен изпълнителен директор
БТА

Адвокатът влиза и в Съвета на директорите на клуба

Ботев Пловдив обяви промяна в своето ръководство след проведеното на 25 октомври общо събрание. За нов член на Съвета на директорите е избран адвокат Кристиан Райчев.

Той временно ще изпълнява и функциите на изпълнителен директор на „жълто-черните“. От клуба не уточниха колко дълго Райчев ще заема поста и кога се очаква да бъде назначен постоянен ръководител.

Кристиан Райчев е доктор по международно частно право и главен асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Адвокатът вече познава добре структурата и работата в Ботев. Той е част от екипа на клуба от лятото на 2025 година.

До момента Райчев отговаряше за правните въпроси на пловдивчани и за международните дела на клуба пред ФИФА. Натрупаният опит ще му позволи да поеме временно оперативното управление на Ботев.

Промяната идва в момент, в който „канарчетата“ продължават работата по укрепване на административната и спортната си структура.

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