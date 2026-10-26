Ботев Пловдив избра Кристиан Райчев за временен изпълнителен директор

Ботев Пловдив обяви промяна в своето ръководство след проведеното на 25 октомври общо събрание. За нов член на Съвета на директорите е избран адвокат Кристиан Райчев.

Той временно ще изпълнява и функциите на изпълнителен директор на „жълто-черните“. От клуба не уточниха колко дълго Райчев ще заема поста и кога се очаква да бъде назначен постоянен ръководител.

Кристиан Райчев е доктор по международно частно право и главен асистент в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Адвокатът вече познава добре структурата и работата в Ботев. Той е част от екипа на клуба от лятото на 2025 година.

До момента Райчев отговаряше за правните въпроси на пловдивчани и за международните дела на клуба пред ФИФА. Натрупаният опит ще му позволи да поеме временно оперативното управление на Ботев.

Промяната идва в момент, в който „канарчетата“ продължават работата по укрепване на административната и спортната си структура.