Побой над жена в Русе: Болница подаде сигнал в полицията

Жена е настанена в болница след побой, нанесен от мъжа, с когото живее на семейни начала, в Русе. За случая съобщиха от полицията, след като сигналът за насилието е подаден от лечебното заведение, в което е приета пострадалата.

По информация на органите на реда посегателството е извършено два дни преди оповестяването на случая, на 24 октомври.

След получаването на сигнала полицията е предприела действия, в резултат на които мъжът е задържан.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Към момента не се съобщават подробности за състоянието на пострадалата, както и за обстоятелствата, при които е възникнало насилието.