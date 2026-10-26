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Побой над жена в Русе: Болница подаде сигнал в полицията

Побой над жена в Русе: Болница подаде сигнал в полицията
Pixabay

Пострадалата е настанена в лечебно заведение, а мъжът, с когото съжителства, е задържан

Жена е настанена в болница след побой, нанесен от мъжа, с когото живее на семейни начала, в Русе. За случая съобщиха от полицията, след като сигналът за насилието е подаден от лечебното заведение, в което е приета пострадалата.

По информация на органите на реда посегателството е извършено два дни преди оповестяването на случая, на 24 октомври.

След получаването на сигнала полицията е предприела действия, в резултат на които мъжът е задържан.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата. Към момента не се съобщават подробности за състоянието на пострадалата, както и за обстоятелствата, при които е възникнало насилието.

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