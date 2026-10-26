Ана Бърнабич влезе в остър словесен сблъсък с празнуващи сърби в Белград

Временно изпълняващата длъжността президент на Сърбия и високопоставен представител на Сръбската прогресивна партия (СНС) Ана Бърнабич влезе в словесна размяна с граждани, които празнуваха по улиците на Белград след обявяването на изборните резултати. Случката се разигра снощи, след като Александър Вучич призна поражението си, а в сръбската столица излязоха множество хора.

Видеозапис от инцидента, разпространен в социалните мрежи, показва как Бърнабич се обръща към събралите се и ги пита защо са я обиждали, докато е минавала покрай тях.

„Просто ми кажете, защото минавах оттук и вие казахте: „Къде сте, мацки?“ Коя е мацката? Вие или аз?“, заявява тя пред присъстващите.

Част от гражданите я попитали как е чула думите им от бронирания автомобил. Бърнабич отрекла да е пътувала с такова превозно средство. Хората на място няколко пъти призовали за спокойствие и заявили, че няма причина ситуацията да се изостря.

„Загуби честно и се прибирай вкъщи“, казали някои от присъстващите.

По време на размяната на реплики тя продължила да настоява да бъде арестувана и да се отнесат с нея по същия начин, по който според нея се отнасят към други.

Инцидентът последва обявяването на предварителни резултати от предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Според прогнозите на CeSID и Ipsos коалицията „Студентска листа – Студентите печелят“ е получила 52,9% от гласовете.

Вотът се проведе след близо две години на студентски протести и граждански демонстрации в различни сръбски градове. Александър Вучич публично призна поражението си, след което хиляди граждани излязоха по улиците и площадите, за да отпразнуват резултатите.