Илияна Йотова участва в отбелязването на празника на Радомир

Димитровден не е само църковен празник, а празник на духа и вярата. Това заяви президентът Илияна Йотова по повод празника Радомир - Димитровден, когато се отбелязват и 160 години от съграждането на храма „Св. Димитър“.

Пред жителите и гостите на града тя подчерта значението на вярата, историческата памет и съхраняването на българските традиции. Президентът припомни впечатленията на патриарха на българската литература Иван Вазов от Радомир, който описва природната красота на района и гостоприемството на местните хора.

Президентът отбеляза, че храмът „Св. Димитър“, който тази година навършва 160 години, е място, в което поколения радомирци са се срещали, за да отпразнуват своите празници, да намерят уют и спокойствие. Този храм не е само храм с история, а онова човеколюбиво място, в което хората имат нужда от среща. Имат нужда да си стиснат ръцете, да се помолят, да бъдат заедно, каза още Илияна Йотова.

Тя подчерта и богатото историческо и културно наследство на Радомир, като даде за пример музея „Стойова къща“, който съхранява, по думите ѝ, не само историята на града, но и българския дух, обичаи и традиции.

„Едно от най-приятните места близо до столицата е вашият град. Има толкова много атмосфера, толкова много зеленина, уют, спокойствие и чистота“, каза Йотова, цитирана от БТА.

Президентът открои усилията на местната власт за обновяване на парковете, организиране на фестивали, възстановяване на културни обекти и привличане на туристи. По думите ѝ особено важно е да се създават условия младите хора да остават в града и да изграждат бъдещето си там.