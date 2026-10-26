Кремъл обяви, че възнамерява да продължи да развива отношенията си със Сърбия въпреки изборното поражение на управляващата политическа сила, свързана с Александър Вучич, съобщиха Ройтерс и ТАСС.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази надежда, че новото политическо ръководство в Белград ще оцени ползите от сътрудничеството с Москва.

„Ние на свой ред възнамеряваме и занапред да способстваме по всякакъв начин за развитието на отношенията ни с Белград, но, както знаете, тангото се танцува от двама“, заяви Песков.

Той подчерта, че Москва очаква Александър Вучич, бивш президент на Сърбия и лидер на Сръбската прогресивна партия, да продължи да играе роля в поддържането на двустранните връзки, дори ако партията му остане в опозиция.

„Знаем, че Вучич ще остане на политическата сцена и се надяваме, че дори от опозиция той ще продължи да допринася за развитието на отношенията между двете страни“, посочи говорителят на Кремъл.

По време на изявлението си Песков коментира и преизбирането на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва. Той го определи като политик, който полага значителни усилия за укрепване на връзките с Русия както на двустранно равнище, така и в международните организации.

Песков изрази надежда сътрудничеството между Москва и Бразилия да продължи, включително в рамките на БРИКС и на други международни формати.