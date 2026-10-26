Янкулов за избора във ВСС: Демократичен вот, но само донякъде

Изборът на представители на прокурорската квота във Висшия съдебен съвет (ВСС) е преминал в необичайна среда, която е позволила по-свободно гласуване, но не е довела до пълна промяна в институцията. Това коментира Андрей Янкулов в публикация във Facebook, в която анализира резултатите от вота.

Според него два основни фактора са повлияли върху изборния процес - липсата на титулярен главен прокурор и появата на алтернативно професионално представителство в лицето на Независимото сдружение на българските прокурори.

Янкулов посочва, че отсъствието на титулярен главен прокурор е ограничило традиционното влияние на ръководството върху подобни избори. Същевременно новото прокурорско сдружение се е утвърдило като алтернатива на досегашното професионално представителство, след като е изразило остри, но аргументирани позиции срещу управлението на съдебната система.

По думите му изборите са се отличавали с реална конкуренция между кандидати с различен професионален опит и виждания за развитието на прокуратурата. Той отбелязва още необичайно високата избирателна активност и преобладаващото според оценката му гласуване по съвест.

"В този смисъл изборите носиха маркерите на истински демократичен вот“, пише Янкулов, като допълва, че резултатите представляват донякъде антисистемен, но неочакван вот.

Според него най-ясният знак за промяна е подкрепата за кандидатите, издигнати от Независимото сдружение на българските прокурори, както и изборът на негов представител за сметка на кандидат от традиционната професионална асоциация.

Въпреки това Янкулов подчертава, че кандидатите, които са поставили най-остро въпроса за обвързаността на ръководните нива на прокуратурата с мрежи за криминално влияние, не са били избрани.

Именно в това той вижда основното ограничение на постигнатата промяна. Според него вотът е показал желание за различен подход, но не е довел до преодоляване на най-сериозния проблем, който той определя като обвързаност на върховете на институцията с подобни мрежи.

Янкулов призовава прокурорите да продължат да настояват за отговорно поведение от новоизбраните представители в прокурорската колегия на ВСС.

Според него активният контрол от страна на професионалната общност е необходим, за да може демократизацията на прокуратурата да продължи и след приключването на изборите.