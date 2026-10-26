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Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение
Pixabay

Повече от 20 различни нарушения са установени на 16 бензиностанции в София и областите Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Хасково и Перник

Над 8000 литра некачествено гориво е спряно от разпространение след проверки на институциите под ръководството на Междуведомствения център на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП), съобщи МВР.

Повече от 20 различни нарушения са установени при акции на 16 бензиностанции в София и областите Пловдив, Варна, Русе, Плевен, Хасково и Перник.

Специализираните действия са извършени в периода 5-7 октомври от служители на МВР, Агенция „Митници“, НАП и Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. Съставени са повече от 20 акта за установяване на административно нарушение, седем протокола за задължително предписание и са отдадени три писмени разпореждания.

Некачественото гориво е установено в пет от проверените обекти. След незабавни действия от разпространение са спрени 4627 литра несъответстващо гориво за дизелови двигатели, а до този момент от пазара са изтеглени 3571 литра автомобилен бензин. Предстои налагане на имуществени санкции на разпространителите на течните горива.

 

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