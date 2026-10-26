Прокуратурата разследва смъртта на магистрат

Софийската районна прокуратура ръководи разследване във връзка със смъртта на магистрат, като е образувано досъдебно производство за склоняване или подпомагане към самоубийство, съобщиха от институцията.

Става въпрос за прокурор, който е бил командирован във Върховна касационна прокуратура. Смъртта на магистрата е настъпила на 23 октомври. Събраните до този момент доказателства не сочат участие на друг в причиняването ѝ, отбелязват от прокуратурата.

Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства по случая.

От Софийска районна прокуратура потвърдиха за БТА, че смъртта е причинена с лично притежавано законно от магистрата оръжие.

По-рано днес бе съобщено, че 61-годишният прокурор Георги Герасимов, който от лятото на тази година е бил командирован във Върховната касационна прокуратура (ВКП), се е самоубил в петък следобед близо до дома си. Трагичният случай е станал със законно притежаван от него пистолет.