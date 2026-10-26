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Прокуратурата разследва смъртта на магистрат

Прокуратурата разследва смъртта на магистрат
БТА

Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства по случая

Софийската районна прокуратура ръководи разследване във връзка със смъртта на магистрат, като е образувано досъдебно производство за склоняване или подпомагане към самоубийство, съобщиха от институцията.

Става въпрос за прокурор, който е бил командирован във Върховна касационна прокуратура. Смъртта на магистрата е настъпила на 23 октомври. Събраните до този момент доказателства не сочат участие на друг в причиняването ѝ, отбелязват от прокуратурата.

Разследването продължава за изясняване на всички обстоятелства по случая.

От Софийска районна прокуратура потвърдиха за БТА, че смъртта е причинена с лично притежавано законно от магистрата оръжие.

По-рано днес бе съобщено, че 61-годишният прокурор Георги Герасимов, който от лятото на тази година е бил командирован във Върховната касационна прокуратура (ВКП), се е самоубил в петък следобед близо до дома си. Трагичният случай е станал със законно притежаван от него пистолет.

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