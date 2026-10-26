Кой е Георги Герасимов – прокурорът, намерен мъртъв днес

Георги Герасимов е работил като прокурор в Софийската градска прокуратура (СГП) – институция, която разглежда дела с висока обществена значимост и случаи от компетентността на градската прокуратура.

Публични документи на Висшия съдебен съвет (ВСС) съдържат информация за професионалното му развитие. В документ от 2018 г. той е посочен като Георги Иванов Герасимов, прокурор в СГП, с над 21 години общ юридически стаж към март същата година.

През юни 2021 г. името му фигурира и в съобщение на ВСС за извънредно атестиране, при което е получил оценка „Много добра“.

Според публикации в медиите през лятото на 2026 г. Герасимов е бил командирован във Върховната касационна прокуратура (ВКП). Към момента обаче не е установен отделен официален акт, който да потвърждава всички подробности около това командироване.

Името му и делото „Софийски имоти“

Една от по-интересните публични следи за работата на Герасимов е свързана с делото „Софийски имоти“ – продължително съдебно производство около сделки с общински недвижими имоти в столицата и обвинения за евентуални щети за общината.

В публикация на Actualno.com от 2017 г. се посочва, че прокурор Георги Герасимов не е поддържал обвиненията в съдебната фаза, след като е приел, че те не са доказани. В съдебния процес са били обсъждани и експертни оценки на имотите.

Това е важен детайл от публично проследимата му професионална дейност, но сам по себе си не доказва нарушение или неправомерно поведение от страна на прокурора.

Друг съдебен документ – акт на Софийския градски съд от 11 септември 2019 г. по наказателно дело № 1002/2019 г. – също посочва Герасимов като прокурор по производство, приключило със споразумение, одобрено от съда.

Тези документи дават частична представа за работата му, но не са достатъчни, за да се направи изчерпателна равносметка на цялата му кариера.

Какво се знае за смъртта му

На 26 октомври 2026 г. в български медии се появиха информации, че 61-годишният Георги Герасимов е починал. Според публикуваните съобщения той е бил намерен мъртъв, а в медийни публикации се твърди, че е използвал законно притежаван пистолет.

Част от информациите съдържат и твърдения за предсмъртни бележки, но тези обстоятелства следва да бъдат разглеждани като непотвърдени, докато компетентните органи не ги установят официално.

Към момента не разполагаме с достатъчно проверена публична информация, която да установява окончателно причината за смъртта, съдържанието на евентуални бележки или наличието на други обстоятелства около случая.

Има ли връзка с избора на ВСС?

Случаят привлече допълнително внимание заради близостта му във времето с избора на членове на Висшия съдебен съвет, проведен на 24 и 25 октомври 2026 г.

В публичното пространство се появиха различни твърдения за възможен натиск върху магистрата, както и позиции, според които смъртта му не е свързана с избора.

Към момента обаче няма потвърдени доказателства, които да установяват причинно-следствена връзка между тези събития. Без официални данни и независимо потвърждение подобни версии не могат да бъдат представяни като установен факт.

Какво остава да бъде изяснено

Случаят с Георги Герасимов поставя въпроси, на които могат да отговорят единствено проверими документи и официална информация от компетентните институции.

Сред тях са точните обстоятелства около смъртта му, резултатите от проверките на разследващите органи и дали съществуват доказателства в подкрепа на разпространените публични твърдения.

Професионалната му биография може да бъде проследена частично чрез документите на ВСС и съдебните актове, но към този момент наличните данни не дават основание да се правят категорични заключения за мотивите или причините, довели до трагичния край.

Докато не бъдат оповестени проверени факти, всяка версия за смъртта на прокурора трябва да остане ясно разграничена от установените обстоятелства.