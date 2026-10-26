Жълт код за порои е обявен в две области за утре

Жълт код за значителни валежи е обявен за утре - 27 октомври, в областите Силистра и Добрич.

Очакват се валежи между 30 и 35 литра на квадратен метър. На места е възможно да има и гръмотевици.

Във вторник облачността ще е по-често значителна, студеният въздух ще обхване цялата страна.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски във високите западни полета, където ще има слана. В източната половина на страната на много места ще вали, а на отделни места в североизточните райони валежите ще са значителни и с гръмотевици.

По-късно през деня валежите ще обхванат по-голямата част от Северна България, а в югоизточните райони ще спрат. Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 14°.

Облачно време ще преобладава в сряда и четвъртък. През първия ден в Северна България валежите ще продължат, ще се предимно слаби, все още повече като количество в отделни райони на североизток.

В четвъртък слаби валежи от дъжд ще има на места в Северна и Източна България. Вятърът ще отслабне още малко, ще се запази със западна компонента, в четвъртък в източните райони отново ще се усили, ще е от север-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 2° и 7°, в източните райони до 10°, а максималните - между 11° и 16°, в четвъртък – с 1-2 градуса по-високи.