Новини
Търси
Подкаст
Общество

Жълт код за порои е обявен в две области за утре

Жълт код за порои е обявен в две области за утре
Pixabay

Очакват се валежи между 30 и 35 литра на квадратен метъ

Жълт код за значителни валежи е обявен за утре - 27 октомври, в областите Силистра и Добрич.

Очакват се валежи между 30 и 35 литра на квадратен метър. На места е възможно да има и гръмотевици.

Във вторник облачността ще е по-често значителна, студеният въздух ще обхване цялата страна.

Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски във високите западни полета, където ще има слана. В източната половина на страната на много места ще вали, а на отделни места в североизточните райони валежите ще са значителни и с гръмотевици.

По-късно през деня валежите ще обхванат по-голямата част от Северна България, а в югоизточните райони ще спрат. Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 14°.

Облачно време ще преобладава в сряда и четвъртък. През първия ден в Северна България валежите ще продължат, ще се предимно слаби, все още повече като количество в отделни райони на североизток.

В четвъртък слаби валежи от дъжд ще има на места в Северна и Източна България. Вятърът ще отслабне още малко, ще се запази със западна компонента, в четвъртък в източните райони отново ще се усили, ще е от север-североизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 2° и 7°, в източните райони до 10°, а максималните - между 11° и 16°, в четвъртък – с 1-2 градуса по-високи.

 

 

Още по темата

Времето утре: Облачността се разкъсва, температурите се покачват

Времето утре: Облачността се разкъсва, температурите се покачват

Времето се обръща рязко: Порои, гръмотевици и сняг в планините

Времето се обръща рязко: Порои, гръмотевици и сняг в планините

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

Водещи

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

Пленкович: Победителите на изборите в Сърбия носят голяма отговорност

  • Преди 1 минута
Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Държавата прехвърля и железничари на частното дружество „Ивкони Експрес“

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

Спряха над 8000 литра некачествено гориво от разпространение

  • Преди 5 минути
Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

Цигари, сексуални стимуланти и 300 кг овча лой откриха на "Капитан Андреево"

  • Преди 7 минути
Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

Затварят аварийния път Смолян – Пампорово: Асфалтират 300 метра за 95 000 евро

  • Преди 13 минути
Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

Верстапен след подиума в Остин: Това беше пълна катастрофа

  • Преди 15 минути
Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

Юджел Атилла: Това, че никой от ДПС не гласува, е пак контрол, пак е под диктовка

  • Преди 21 минути
Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

Катя Ивкова: Грижата за психичното здраве на работещите изисква профилактика и на работното място

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

40 млн. евро за километър - нов ценови рекорд на АМ „Струма“

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

Додик и лидерите на Република Сръбска поздравиха студентската листа за победата в Сърбия

  • Преди 27 минути
Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

Гюров и Кандев сезираха ЦИК срещу Радев за предизборна агитация през сайта на МС

  • Преди 29 минути
Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

Жан-Филип Гбамен се завръща в групата на ЦСКА за Лудогорец

  • Преди 33 минути
Авария остави без вода Банкя

Авария остави без вода Банкя

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

ЕК даде на Temu 4 месеца за отстраняване на нарушенията

  • Преди 37 минути
Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

Светът на анимацията загуби Ерик Бауза, озвучавал любимите герои на поколения

  • Преди 38 минути