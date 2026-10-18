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Времето утре: Облачността се разкъсва, температурите се покачват

Времето утре: Облачността се разкъсва, температурите се покачват
БТА

Минималните стойности ще варират между 6° и 11° (за София – около 7°), а максималните ще достигнат между 16° и 21° (в София – около 17°)

През предстоящото денонощие се очаква разкъсване и намаляване на облачността от запад, като в рамките на деня времето ще стане предимно слънчево, показват данните на НИМХ, цитирани по БТА.

Облачността ще остане значителна до обяд единствено над източните райони, където на места ще превали. Преди обед в равнинните и котловинните зони ще се образуват локални мъгли. Вятърът ще бъде слаб до умерен, като през нощта ще духа от запад, а през деня ще се ориентира от северозапад, преди да отслабне и да стихне след обяд.

Наблюдава се тенденция към повишение на температурите. Минималните стойности ще варират между 6° и 11° (за София – около ), а максималните ще достигнат между 16° и 21° (в София – около 17°). 

Над Черноморието ще преобладава значителна облачност. Преди обяд по северното крайбрежие на отделни места ще паднат слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър, който в следобедните часове ще стихва. Максималните температури на въздуха ще се задържат в диапазона 17°-20°, а температурата на морската вода ще бъде 17°-18°. Вълнението на морето ще се изразява в рамките на 2-3 бала

Над планините времето ще се задържи с преобладаваща облачност, като най-високите върхове ще останат покрити от облаци през по-голямата част от деня. Преди обяд на места ще има слаби превалявания от дъжд, като над 2000 метра те ще преминават в сняг. Ще духа умерен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще възлиза на около 12°, а на 2000 метра – близо до

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