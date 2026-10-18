Илияна Йотова: България ще предприеме дипломатически мерки при доказателства

Разбира се, че приемам заключението на Европейския съвет. Там са всичките 27 лидери и те са приели това заключение. Но нека да не изваждаме нещата от контекста. Защото в това заключение се прави една моментна снимка на ситуацията и в него не се визират само последните атаки в Черно море, а се говори за войната като цяло.

Това заяви в ефира на Нова ТВ президентът на страната Илияна Йотова, попитана дали приема отговорността на Русия за атаките по Черно море в заключенията на провелия се по-рано тази седмица Европейски съвет.

Йотова обърна внимание, че тези заключения се приемат с консенсус. Държавният глава добави, че в заключенията на Европейския съвет „за първи път е записано за намеренията на Европейския съюз за едно много по-засилено участие от страна на целия съюз в дипломатическите преговори и специално ролята на ЕС в този процес“.

„Както и аз, така и всички останали институции, чакаме в момента доказателства от разследването“, повтори отново Йотова спрямо текущото разследване на ударите по ИИЗ на България. Тя заяви, че „в момента, в който ние имаме тези доказателства и можем да ги огласим на българските граждани, а то е задължително, те ще бъдат изнесени пред цялата ни общественост и пред всички нас.“

Държавният глава допълни, че тогава „България няма да се поколебае да предприеме съответните дипломатически мерки“ като сред тях са изпращане на нота към съответната държава и отзоваване на нашия посланик за консултации при доказване на конкретната вина. Йотова изрази увереност, че когато доказателствата покажат кой стои зад ударите, „ще извървим целия този път“. Тя констатира наличието на запахи и рискове, но уточни, че "за заплаха за националната сигурност не мога да говоря".

Президентът каза още, че „радикализацията в България по отношение на външната политика на страната е една много грешна посока и аз лично няма да вървя в тази посока“.

По думите на Йотова България е направила много отдавна своя стратегически избор, „така че сме част от голямото европейско семейство“. Според нея обаче „България, слава Богу, последните месеци има своя открояваща се външна политика, заявена външна политика“, в която „не казваме на всичко „да“, както десетилетие преди това“.