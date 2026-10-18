NYT: САЩ искат Европа да поднови вноса на руски газ, за да спре войната в Украйна

Съединените щати настояват Европейският съюз да възобнови вноса на руски природен газ в големи обеми с цел да стимулира Русия да прекрати войната в Украйна. Тази идея е елемент от дипломатическа инициатива, обхващаща териториални спорове, гаранции за сигурност за Украйна и бъдещите връзки между НАТО и Москва. Това съобщава вестник "Ню Йорк Таймс" (NYT), позовавайки се на източници, запознати с преговорите от последно време.

Предложението на Вашингтон е било представено в Киев от специалните пратеници на президента Доналд Тръмп – Стийв Уиткоф и Джаред Къшнър, по време на среща с украинския президент Володимир Зеленски и европейски представители. Пратениците са призовали Украйна да обмисли рестартиране на транзита на руски газ, който беше спрян през януари 2025 г.

Източниците добавят, че Белият дом очаква при евентуално мирно споразумение да се възстанови и подаването по балтийския газопровод "Северен поток". Изданието припомня и информация на Ройтерс, че САЩ и Русия вече са обсъждали включването на американски инвеститор в проекта.

Паралелно с това президентът Доналд Тръмп отмени санкциите върху експорта на руски дизел и отложи налагането на 100% мита срещу ключови търговски партньори на Москва, залегнали в закона „Линдзи Греъм“. Същевременно обменът на разузнавателни данни с Украйна бе временно спрян по време на тежки руски атаки, а комуникацията през сателитната мрежа "Старшийлд" бе ограничена – стъпка, определена от Зеленски като „планирана операция, за да ни попречи да се защитаваме“. Днес украинският президент, припомня ТАРАЛЕЖ, съобщи обаче, че разузнавателният обмен е бил възобновен.

Според „Ню Йорк Таймс“ планът за възобновяване на руските газови потоци би осигурил на Москва сериозни икономически ползи и възможност за възстановяване на влиянието ѝ на континента. Поради тази причина европейските представители са отхвърлили предложението, тъй като то обезсмисля дългогодишните усилия на ЕС да прекрати енергийната си зависимост от Кремъл.

Към момента действащите решения на Европейския съвет предвиждат пълно преустановяване на вноса на руски газ до 2027 г. Въпреки това администрацията на Тръмп продължава да разглежда идеята като работещ инструмент за мирен договор, който би задоволил и исканията на европейските избиратели за по-евтина енергия.

Изданието посочва още, че „вместо да окаже натиск върху Путин или да се опита да подсили военните усилия на Украйна, администрацията на Тръмп похаби доста време да изпробва различни икономически стимули за Русия.“

Американски и руски представители дискутират потенциални бизнес сделки още от миналата година, но тези икономически перспективи до момента не са променили основните искания на Путин. „Опозицията в Евросъюза и Украйна срещу руския газ само ще усложни задачата на американските дипломати“, заключава вестникът.