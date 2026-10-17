Украйна отхвърли твърденията на Русия за превзети 1800 кв. км и близо 100 населени места

Украйна отхвърли твърденията на Русия, че от 1 септември насам руските войски са превзели над 1800 квадратни километра територия и 92 населени места, включително град Добропилия в Донецка област. Това съобщава агенция "Ройтерс".

В петък началникът на руския Генерален щаб Валерий Герасимов докладва на президента Владимир Путин за значителни териториални придобивки през последния месец и половина.

Говорителят на Генералния щаб на Украйна Андрий Ковальов обаче определи информацията като невярна. Той отхвърли и твърденията, че руските сили са достигнали покрайнините на Краматорск и настъпват в предградията на Славянск.

Според украинската страна Добропилия остава под контрола на Киев въпреки продължаващите руски атаки.

Макар руското настъпление да се е забавило през тази година, Москва продължава да оказва натиск върху Славянск и Краматорск. Двата града са част от ключовата украинска отбранителна линия в Донецка област.

На фона на относително статичните фронтови линии двете страни засилват въздушните удари. Русия продължава атаките с ракети срещу украинска територия, а Киев нанася удари с далекобойни дронове по руски рафинерии, кораби и складове.

Очаква се с наближаването на зимата енергийната и отоплителната инфраструктура на Украйна отново да бъде сред основните цели на руските удари.