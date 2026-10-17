Спор за НАТО и Русия: Разминават ли се Йотова и Гюров за сигурността в Черно море?

Различията между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров по отношение на националната сигурност и заплахите в Черно море предизвикаха спор в ефира на bTV. Бившият евродепутат Станимир Илчев, който подкрепя Йотова, и бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев от комитета на Гюров представиха противоположни оценки за реакцията на президентската институция.

Според Илчев Йотова е предприела необходимите действия, като е свикала Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

"В светлината на сегашната обстановка действащият президент Йотова, а мисля и бъдещият президент Йотова, направи първото най-необходимо и неотложно нещо - свика КСНС", заяви той.

Гунев обаче разкритикува липсата на по-категорична позиция от страна на държавния глава. По думите му президентът трябва да бъде коректив на правителството, а не да подкрепя безусловно неговите решения.

"Идеята въобще да има президентска институция е тя да бъде в някаква форма коректив и баланс, а не безгласна буква в общото управление на държавата", коментира той.

Двамата спориха и за необходимостта Русия да бъде посочена директно като източник на заплахите в Черно море. Илчев припомни, че Йотова вече е определяла войната в Украйна като руска агресия, докато Гунев настоя за ясна оценка на последните атаки срещу търговски кораби.

Основно разминаване възникна около възможността България да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

Гунев потвърди, че Андрей Гюров подкрепя подобна стъпка, като посочи, че тя би изпратила по-силен политически сигнал към съюзниците.

"Консултациите по член 4 не ти гарантират, че нещо ще стане. Но те са много по-ясен знак, че ние искаме да предотвратим или да предприемем конкретни действия за предотвратяване на поредна атака от Русия", подчерта той.

От своя страна Илчев защити действията на Йотова и заяви, че тя води самостоятелна външна политика, без непременно да следва всяка позиция на европейските институции.

"Тя не желае да бъде евросервилна. Тя каза: "Ние нямаме началници в Брюксел". Това е много важна фраза", посочи бившият евродепутат.

Дебатът показа различните виждания на двата президентски лагера за ролята на държавния глава при кризи и за начина, по който България трябва да търси подкрепа от НАТО при заплахи за националната сигурност.