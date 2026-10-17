Близо 380 хил. евро за политическа реклама: кои кандидат-президентски двойки харчат най-много?

Разходите за медийна реклама в президентската кампания достигат 378 хил. евро за първите 20 дни.

Най-много средства са договорили Илияна Йотова и Кирил Вълчев, а ТВ „Евроком“ и БНТ са сред медиите с най-големи приходи от предизборна реклама.

С наближаването на президентските избори на 25 октомври предизборната кампания навлиза в по-активна фаза, а разходите за медийно присъствие на кандидатите нарастват. Това показва второто проучване на Института за развитие на публичната среда (ИРПС), публикувано от гражданската платформа „Отворен парламент“.

Според данните, събрани от договорите с 39 национални и регионални медии, общата стойност на договорената политическа реклама към 14 октомври е 378 035 евро. Сумата е с близо 116 хил. евро повече спрямо първите десет дни на кампанията, когато разходите възлизаха на около 262 хил. евро.

Лидер по договорени средства за медийна реклама остава двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев с 94 496 евро.

На второ място са Костадин Костадинов и Петър Волгин със 70 510 евро. Техните рекламни разходи са нараснали значително спрямо първите десет дни на кампанията, когато са били малко над 43 хил. евро. Третата позиция вече заемат Андрей Гюров и Георги Кандев с 45 633 евро, при едва 9824 евро в началото на кампанията. След тях се нареждат: - Иван Христанов – Стоянка Черкезова: 41 832 евро; - Боян Расате – Йордан Манасиев: 20 000 евро.

Първите пет кандидат-президентски двойки са договорили над 272 хил. евро, което представлява приблизително 72% от всички установени разходи за политическа реклама.

ТВ „Евроком“ заема първо място по стойност на публикуваните рекламни договори с общо 94 048 евро. Следва Българската национална телевизия (БНТ) с 81 081 евро. В класацията следват: - ⁨dir.bg⁩ – 40 025 евро; - вестник „24 часа“ – 30 867 евро; - ⁨actualno.com⁩ – 22 953 евро. Особено отчетливо е увеличението на средствата, договорени с БНТ. За първите 20 дни на кампанията те почти са се удвоили спрямо началния период.

Отделно от собствените рекламни разходи на кандидатите, Централната избирателна комисия предоставя средства за медийни пакети на участници, които отговарят на съответните условия.

Според информацията на ИРПС към 13 октомври 438 412 евро вече са изразходвани от получателите на тази държавна помощ за реклама в избраните от тях медии. Подадените заявки възлизат на 502 349 евро.

Най-предпочитана медия при използването на медийните пакети е телевизия „Свободна България“, която е привлякла договори за близо 125 хил. евро, или около 29% от общата договорена сума по този механизъм. След нея се нареждат ТВ „Евроком“ с около 59 600 евро и БНТ с приблизително 57 900 евро.

Как се използват средствата за реклама?

Договорите включват различни формати за предизборно присъствие – телевизионни клипове, интервюта, участия в предавания, PR репортажи и повторения на съдържание.

В регистъра има и отказани заявки за финансиране. Сред посочените основания са медии, които не отговарят на изискванията, услуги извън допустимите за финансиране и издания без необходимата регистрация. Наред с платената реклама някои медии предоставят и безплатно време или пространство на кандидатите. Сред най-активните в тази практика са ТВ „Евроком“, която е публикувала безвъзмездни договори с 11 участници, и „Дарик радио“ с осем участници.

Според ИРПС публичността на тези споразумения е важна, за да може обществото да проследи условията за медийно представяне и доколко кандидатите имат равен достъп до аудиторията.