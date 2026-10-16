"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

"Съгласно промените в Изборния кодекс, над 75% от избирателните секциите ще бъдат с машинно гласуване и системата ни изцяло е съгласувана с промените, и сме готови сме да реализираме изборите".

Това каза изпълнителният директор на дружеството "Информационно обслужване" Ивайло Филипов след публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Относно сигурността при попълването на протоколите Филипов обясни, че преди няколко години е гласувано решение за публичност и прозрачност чрез видеонаблюдение на дейността по попълването на протоколите и при преброяване на бюлетините.

Тази дейност "Информационно обслужване" я осъществява по договор с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

"Имаме готовност, телефоните са инсталирани, опаковани и готови за логистични дейности, като другата седмица ще бъдат изпратени до всяка една секция".

Във връзка със защитата от външни заплахи Филипов каза, че системата в районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия е физически отделена от външния свят и не подлежи на външно въздействие.

Филипов каза, че дейността на СИК в изборния ден в реално време може да се следи на портала evideo.bg.

Относно инфорамция за това къде е спряно излъчването по време на изборния ден, Филипов отговори, че това се докладва на ЦИК след края на деня.

"Във връзка с употребата на изкуствен интелект Филипов каза, че граждани и неправителствени организации ще могат да анализират видеоизлъчването след преброяването и да установят дали се изпълняват указанията на ЦИК при преброяване на вота и попълване на протоколите".

Той обърна внимание на приложението "Избори 360°", създадено съвместно от ЦИК и "Информационно обслужване", като отбеляза, че в него има секция за гражданите, откъдето могат да се наблюдават резултатите от всяка СИК на географски принцип, включително и тези в чужбина.

"Там могат да се подават и сигнали, които отиват пряко на имейла на ЦИК, добави Филипов. Има и секция за членовете на СИК, откъдето могат да се достъпят обучителните материали на ЦИК и различните видове протоколи".