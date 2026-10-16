Новини
Търси
Подкаст
Мнение

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите
БТА

"Имаме готовност, телефоните са инсталирани, опаковани и готови за логистични дейности, като другата седмица ще бъдат изпратени до всяка една секция", каза Ивайло Филипов

"Съгласно промените в Изборния кодекс, над 75% от избирателните секциите ще бъдат с машинно гласуване и системата ни изцяло е съгласувана с промените, и сме готови сме да реализираме изборите".

Това каза изпълнителният директор на дружеството "Информационно обслужване" Ивайло Филипов след публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Относно сигурността при попълването на протоколите Филипов обясни, че преди няколко години е гласувано решение за публичност и прозрачност чрез видеонаблюдение на дейността по попълването на протоколите и при преброяване на бюлетините.

Тази дейност "Информационно обслужване" я осъществява по договор с Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

"Имаме готовност, телефоните са инсталирани, опаковани и готови за логистични дейности, като другата седмица ще бъдат изпратени до всяка една секция".

Във връзка със защитата от външни заплахи Филипов каза, че системата в районните избирателни комисии и в Централната избирателна комисия е физически отделена от външния свят и не подлежи на външно въздействие.

Филипов каза, че дейността на СИК в изборния ден в реално време може да се следи на портала evideo.bg.

Относно инфорамция за това къде е спряно излъчването по време на изборния ден, Филипов отговори, че това се докладва на ЦИК след края на деня.

"Във връзка с употребата на изкуствен интелект Филипов каза, че граждани и неправителствени организации ще могат да анализират видеоизлъчването след преброяването и да установят дали се изпълняват указанията на ЦИК при преброяване на вота и попълване на протоколите".

Той обърна внимание на приложението "Избори 360°", създадено съвместно от ЦИК и "Информационно обслужване", като отбеляза, че в него има секция за гражданите, откъдето могат да се наблюдават резултатите от всяка СИК на географски принцип, включително и тези в чужбина.

"Там могат да се подават и сигнали, които отиват пряко на имейла на ЦИК, добави Филипов. Има и секция за членовете на СИК, откъдето могат да се достъпят обучителните материали на ЦИК и различните видове протоколи".

Още по темата

От ЦИК показват как ще се гласува с машина на изборите на 25 октомври

От ЦИК показват как ще се гласува с машина на изборите на 25 октомври

ЦИК генерира хеш кода за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври

ЦИК генерира хеш кода за машинното гласуване на президентските избори на 25 октомври

ЦИК реши: В над 2200 секции ще се гласува с по две машини

ЦИК реши: В над 2200 секции ще се гласува с по две машини

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Тодор Капитанов, КНСБ: Работещите не могат да оцеляват с тези заплати

Тодор Капитанов, КНСБ: Работещите не могат да оцеляват с тези заплати

Мария Методиева пред Таралеж: В соцалното предприятие "Чудната градина" имаше три сватби, чакаме четвърта

Мария Методиева пред Таралеж: В соцалното предприятие "Чудната градина" имаше три сватби, чакаме четвърта

Александър Николов: Скъпият газ и дълговете на енергетиката поставят България пред тежка зима

Александър Николов: Скъпият газ и дълговете на енергетиката поставят България пред тежка зима

Водещи

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

Пампорово сменя 49-годишен лифт с четириседалково съоръжение

  • Току-що
"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

"Информационно обслужване": Готови сме да реализираме изборите

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

София започва подготовка за 20 години членство на България в ЕС

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

Манчестър Юнайтед запуши устата на Лисандро Мартинес

  • Преди 17 минути
Облачно време с локални валежи и мъгли утре

Облачно време с локални валежи и мъгли утре

  • Преди 21 минути
Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Конфискуваха над 66 литра нелегални течности за е-цигари в София

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

Руските удари оставиха 370 000 души без ток в Украйна

  • Преди 28 минути
Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

Избраха Александър Везенков за баскетболист №1 извън НБА

  • Преди 34 минути
Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

Ограничиха ползването на водата за пиене и готвене в село в община Котел

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

ДПС обвини министър Шишков в кризисен ПР заради договорите за мантинели

  • Преди 41 минути
Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

Естонският премиер: ЕС вероятно ще трябва да отпусне нов заем на Украйна

  • Преди 42 минути
Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

Българин е задържан за трафик на мигранти в Гърция

  • Преди 50 минути
Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

Светослав Вуцов е вратар №1 в Лига Европа

  • Преди 50 минути
България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация

България отбелязва 114 години от първия боен полет на военната авиация

Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия

Проблеми с мрежата за данни парализираха част от въздушния трафик в Италия

  • Преди 56 минути