ЦИК реши: В над 2200 секции ще се гласува с по две машини

Централната избирателна комисия (ЦИК) определи 9373 избирателни секции в страната, в които ще се гласува с машини. В 2249 от тях ще бъдат осигурени по две устройства, съобщиха от Комисията. Общият брой на машините, предвидени за гласуването, е 11 622.

По време на заседанието на ЦИК Йордан Василев обясни, че в секциите с между 300 и 779 избиратели ще бъде поставена по една машина, докато в тези с над 780 избиратели ще има по две устройства.

На въпрос на Георги Баханов дали съществуват други критерии за разпределението на машините освен броя на избирателите Василев уточни, че водещ фактор е общият брой устройства, с които разполага Централната избирателна комисия.

Междувременно подготовката на машините за предстоящия вот продължава. Вчера говорителят на ЦИК Стоянка Балова съобщи, че над 7200 устройства вече са преминали ремонт, като се очаква до четвъртък всички 12 800 машини да бъдат готови.

Така за предстоящите избори ЦИК предвижда използването на 11 622 машини, като останалите устройства няма да бъдат част от първоначалното разпределение по секции.