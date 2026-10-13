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ЦИК: Над 7200 машини за вота вече са ремонтирани, всички трябва да са готови до четвъртък

ЦИК: Над 7200 машини за вота вече са ремонтирани, всички трябва да са готови до четвъртък
БТА

ЦИК очаква всичките 12 800 устройства да бъдат подготвени навреме за президентските избори на 25 октомври

Над 7200 машини за гласуване вече са преминали през ремонт, а до четвъртък се очаква да бъдат готови всичките 12 800 устройства за президентските избори на 25 октомври. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.

Пред журналисти в склада на "Карго партнерс", където се съхраняват машините, беше демонстриран процесът по проверка, ремонт и подготовка на устройствата за предстоящия вот.

По думите на Балова дейностите вървят по график и съгласно методическите указания. В момента се извършва цялостна диагностика, при която се проверява техническото състояние на всяка машина.

Тя припомни, че още през миналата година предишният състав на ЦИК съвместно с Министерството на електронното управление е установил кои устройства са отказали по време на предходни избори. До началото на настоящата процедура тези машини не са били ремонтирани.

След стартирането на обществената поръчка е започнало отстраняването на повредите, а паралелно с това се проверяват и останалите устройства.

ЦИК следи ремонта чрез свой експерт, който документира всяка извършена дейност. Така комисията разполага с информация за идентификационния номер на всяка машина, извършените поправки и подменените компоненти.

Очакванията са до четвъртък всички 12 800 устройства да бъдат приведени в готовност за изборите на 25 октомври.

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