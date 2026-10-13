ЦИК: Над 7200 машини за вота вече са ремонтирани, всички трябва да са готови до четвъртък

Над 7200 машини за гласуване вече са преминали през ремонт, а до четвъртък се очаква да бъдат готови всичките 12 800 устройства за президентските избори на 25 октомври. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.

Пред журналисти в склада на "Карго партнерс", където се съхраняват машините, беше демонстриран процесът по проверка, ремонт и подготовка на устройствата за предстоящия вот.

По думите на Балова дейностите вървят по график и съгласно методическите указания. В момента се извършва цялостна диагностика, при която се проверява техническото състояние на всяка машина.

Тя припомни, че още през миналата година предишният състав на ЦИК съвместно с Министерството на електронното управление е установил кои устройства са отказали по време на предходни избори. До началото на настоящата процедура тези машини не са били ремонтирани.

След стартирането на обществената поръчка е започнало отстраняването на повредите, а паралелно с това се проверяват и останалите устройства.

ЦИК следи ремонта чрез свой експерт, който документира всяка извършена дейност. Така комисията разполага с информация за идентификационния номер на всяка машина, извършените поправки и подменените компоненти.

Очакванията са до четвъртък всички 12 800 устройства да бъдат приведени в готовност за изборите на 25 октомври.