Публично ще изтеглят номерата на машините за гласуване за удостоверяване

В Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъдат изтеглени номерата на машините за гласуване, които ще преминат през процес на удостоверяване за съответствие за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от министерството.

Тегленето на номерата ще бъде извършено на случаен принцип и публично, в присъствието на министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

На събитието са поканени представители на Централната избирателна комисия (ЦИК), Обществения съвет към ЦИК, Българския институт за стандартизация (БИС), Българския институт по метрология (БИМ), парламентарно представените партии, партии, регистрирани за участие в изборите за президент и вицепрезидент, инициативни комитети.

Публичното теглене е с цел максимална прозрачност на етапите от процеса по удостоверяване на машините за гласуване.

Прозрачността през целия процес е ключова предпоставка за доверието на гражданите в изборите, посочиха от министерството.

Преди дни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, и.д. председател на Българския институт по метрология Паун Илчев и председателят на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация Ивелин Буров утвърдиха актуализираната Методика за удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията от Изборния кодекс и изискванията на техническата спецификация.